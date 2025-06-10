Новую Зеландию тренирует ученик Грэма Тейлора, мечтавший покинуть Англию

Сборная Новой Зеландии – это вовсе не избалованная в футбольном мире команда, об успехах которой в Украине наслышаны отнюдь немногие. За всю историю «все в белом» («All Whites» – прозвище новозеландцев) только дважды пробивались в финальные части чемпионатов мира. В 1982 году это случилось впервые, когда команду на мундиаль в Испанию повез харизматичный английский тренер Джон Эдсхед, а в 2010-м в ЮАР сборная Новой Зеландии отправилась под руководством Рики Херберта, ставшего первым новозеландцем в истории, который и играл на чемпионате мира, и впоследствии был коучем команды-участницы этого престижного соревнования.

На фоне Эдсхеда и Херберта персона нынешнего «рулевого» национальной сборной Новой Зеландии Даррена Бейзли выглядит, безусловно, не столь яркой. Впрочем, 52-летний англичанин находится на пути к признанию и славе, как минимум по меркам Новой Зеландии – страны, которую он уже считает родной.

Именно под руководством Бейзли новозеландцы в марте в решающем матче квалификации от зоны Океании разбили сборную Новой Каледонии (3:0), добыв путевку в финальную часть ЧМ-2026. После этого успеха Бейзли признался, что двадцать лет назад, когда впервые переехал из Англии в Новую Зеландию, он даже и представить себе не мог, насколько породнится с этой страной и ее национальной командой по футболу.

Бейзли родился и вырос в Англии, а в профессиональном футболе дебютировал в 17 лет в рядах родного для него «Уотфорда». Выступая на позиции правого защитника, Даррен отыграл 283 матча за «шершней», а в 1992-м даже провел свой единственный поединок на международном уровне, приняв участие в товарищеской игре со сверстниками из Венгрии (2:2) в футболке молодежной сборной Англии. То была команда, в которой зажигали Энди Коул, Рэй Парлор и Уго Эхиогу, ставшие впоследствии известными фигурами в английском футболе.

В составе «Уотфорда» Бейзли становился победителем второго дивизиона английского футбола, а впоследствии перебрался в «Вулверхэмптон» (80 матчей), из которого еще через три года перешел в «Уолсолл» (99 матчей). Трансфер в стан «шорников» стал для Даррена судьбоносным. В этой команде он оказался в тот же день, что и защитник сборной Новой Зеландии Дэнни Хэй. Знакомство с ним, а также с некоторыми другими представителями этой нации окончательно усилили какую-то совершенно неосознанную, как признавался сам Бейзли, его «связь с Австралазией».

Getty Images/Global Images Ukraine. Даррен Бейзли в период выступлений за Вулверхэмптон

«Когда я был в «Уотфорде», мы с Ричардом Джонсоном были учениками в академии. Я провел с ним в одной команде 10 лет. Затем, уже в рядах «Вулверхэмптона», я был хорошим приятелем с [бывшим защитником сборной Австралии и нынешним главным тренером китайского «Шанхай Порт»] Кевином Мускатом. Также за «волков» играл Стив Корика. Так что у меня была большая связь с этой частью мира. Еще когда я играл в Англии, меня однажды назвали австралийцем».

В «Вулверхэмптоне» у Бейзли также сложились крепкие дружеские отношения с Нилом Эмбленом – хавбеком, поигравшим на уровне английской Премьер-лиги, но затем также, как и Даррен, перебравшимся в «Уолсолл». Неудивительно, что летом 2005-го Дэнни Хэй, вернувшийся на родину, убедил боссов «Нью Зиланд Найтс» подписать парочку его хороших знакомых из стана «шорников» – Даррена Бейзли и Нила Эмблена. «Рыцари» тогда как раз создавались как новая франшиза специально под участие в австралийской А-лиге, но в целом руководство «Нью Зиланд Найтс» откровенно недооценило уровень, в том числе и финансирования, который был необходим для выступлений в элите австралийского футбола. Вскоре этот проект потерял лицензию, которую подхватил «Веллингтон Феникс» – единственный до недавнего времени (с марта минувшего года в элите австралийского футбола играет также новосозданный «Окленд», который также представляет Новую Зеландию) профессиональный футбольный клуб Новой Зеландии, играющий в австралийской А-лиге.

Уже через год после перехода Даррен Бейзли был вынужден покинуть «Нью Зиланд Найтс». Впрочем, у защитника не возникало никаких сомнений в том, что он продолжит оставаться в Новой Зеландии. Дело в том, что он вместе с семьей давно мечтал покинуть родную Англию и перебраться жить в другое место…

«Когда мы [с женой] уехали из Англии, мы эмигрировали окончательно, продали все, собрали вещи и переехали. Мы всегда планировали уехать из Англии. Это произошло бы в любом случае. Мы полагали, что переберемся жить в Европу. Но после того, как мы побывали в Новой Зеландии, то поняли – лучше места в мире нет».

Жена Бейзли Сэнди, которая переехала в Новую Зеландию, когда их дочери учились в начальной школе, с тех пор ни разу не возвращалась на родину. «Она ни разу не была в Англии за последние двадцать лет. Нам здесь нравится, это такая красивая страна», – признавался Бейзли.

Getty Images/Global Images Ukraine. Природа Новой Зеландии действительно восхитительна

После ухода из «Нью Зиланд Найтс» Даррен Бейзли несколько лет поиграл за клуб национальной лиги «Уайтакере Юнайтед», а затем ему «очень повезло, что он закончил играть и практически сразу занялся тренерской деятельностью».

В 2008-м Бейзли присоединился к тренерскому штабу сборной Новой Зеландии U-17, где стал ассистентом Стива Кейна. С этой командой молодой специалист съездил на чемпионат мира в Нигерию в 2009-м, где юные новозеландцы дошли до 1/8 финала, а после были биты хозяевами турнира со счетом 0:5.

С 2011 до 2013 годов Бейзли уже самостоятельно руководил сборной Новой Зеландии U-17, а затем перешел на работу коуча новозеландской команды U-20, параллельно помогая главному тренеру национальной сборной страны. За исключением сезона, проведенного в качестве помощника Энтони Хадсона в клубе MLS «Колорадо Рэпидс» и недолгой работы в «Ньюкасл Джетс», Бейзли тренировал новозеландские юношеские и молодежную команды на протяжении пятнадцати лет. Именно поэтому в 2022-м руководство Футбольной ассоциации Новой Зеландии решило доверить Даррену возглавить национальную сборную. Чуть более полугода Бейзли был исполняющим обязанности коуча «всех в белом», а затем получил полноценный контракт, так как футбольные боссы решили, что Даррену удается отлично делать свою работу, развивая многих игроков, которых он знал еще с ихней юности и с которыми имел хорошие отношения. Такая себе аналогия с Александром Петраковым в сборной Украины прошлых лет…

Своим учителем Даррен Бейзли называет известного экс-тренера сборной Англии Грэма Тейлора, с которым ему посчастливилось поработать в «Уотфорде»: «Мне повезло заниматься футболом с 16 лет, когда я только присоединился к «Уотфорду» в качестве игрока программы подготовки молодежи. Также мне посчастливилось провести много времени под руководством Грэма Тейлора. Он опережал игру своим умением управлять персоналом и коммуницировать с футболистами. Тейлор был удивительным человеком, очень хорошим специалистом, но за пределами поля его стиль управления персоналом был выдающимся. Многие ценности, которые он прививал нам как игрокам тогда, остались со мной навсегда».

Getty Images/Global Images Ukraine. Даррен Бейзли – главный тренер сборной Новой Зеландии

Также Бейзли не устает подчеркивать, что успех Новой Зеландии, сумевшей квалифицироваться на ЧМ-2026, связан не только с «несколькими великолепными игроками», в частности, форвардом «Ноттингем Форест» Крисом Вудом и защитником «Эмполи» Либерато Какаче, но и с тем фактом, что «ему повезло иметь вокруг себя отличный персонал».

«У Саймона Эллиотта 69 матчей за сборную, он бывший капитан Новой Зеландии, играл на чемпионате мира [в ЮАР]. Тони Редингс давно в футболе, он тренировал женские команды, имел опыт работы в ФИФА. Они очень умные ребята, которые облегчают мне работу. Я во многом на них полагаюсь. Также у нас есть прекрасный аналитик Логан Хьюз, он делает отличную работу, а Пол Готхард – это опытный тренер вратарей».

«Это не моя команда», – настаивает Бейзли. «Мы всегда говорим, что это команда игроков... Мы здесь только для того, чтобы помочь им. Персонал разделяет это мнение со мной и имеет одинаковую философию относительно методов нашей работы».

В Новой Зеландии Даррена Бейзли уже давно воспринимают как своего. Местные говорят, что его выделяет лишь английский акцент, а в остальном – он такой же типичный новозеландец, как и любой из его подопечных. Сам наставник, похоже, также невероятно счастлив тем, что сумел достичь таких высот в новозеландском футболе, и уже ставит перед «всеми в белом» амбициозную задачу – выйти в плей-офф ЧМ-2026, финальная часть которого пройдет в США, Мексике и Канаде.

«В своей жизни я всем обязан футболу и Новой Зеландии. Когда мы в третий раз в истории вышли в финальную часть чемпионата мира, первое, что я сделал – это ущипнул себя. Это были невероятные впечатления, за которые я всегда буду благодарить новозеландцев», – рассказывал Бейзли.

Очевидно, что после ЧМ-2026 Бейзли окончательно в историческом плане для футбола Новой Зеландии станет в один ряд с Эдсхедом и Хербертом. Но это будет в следующем году, а пока команда Даррена готовится сыграть против национальной сборной Украины в рамках Canadian Shield. И, учитывая последние результаты и качество игры «сине-желтых», вряд ли подопечным Сергея Реброва будет легко в этом противостоянии…