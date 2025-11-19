Чемпионат мира19 ноября 2025, 13:29 |
61
0
Меньше 1 млн жителей... Кюрасао превзошла «достижение» Кабо-Верде
Кто входит в топ-10 стран-участниц ЧМ по наименьшему количеству населения?
19 ноября 2025, 13:29 |
61
0
Сборная Кюрасао уже попала в рекорды будущего чемпионата мира как команда, чья страна имеет наименьшую численность населения – 185 487 человек.
Второй самой маленькой страной-участницей является Кабо-Верде с населением 527 326 жителей.
Третьим идет Катар (3 115 889).
Напомним, что к чемпионату мира 2026 года уже пробились 42 сборные.
Сборные, которые квалифицировались на чемпионат мира 2026 года, с наименьшей численностью населения:
- 185 487 – Кюрасао
- 527 326 – Кабо-Верде
- 3 115 889 – Катар
- 3 384 688 – Уругвай
- 3 848 160 – Хорватия
- 4 571 189 – Панама
- 5 251 899 – Новая Зеландия
- 5 546 900 – Шотландия
- 5 623 071 – Норвегия
- 7 013 078 – Парагвай
