Меньше 1 млн жителей... Кюрасао превзошла «достижение» Кабо-Верде

Сборная Кюрасао уже попала в рекорды будущего чемпионата мира как команда, чья страна имеет наименьшую численность населения – 185 487 человек.

Второй самой маленькой страной-участницей является Кабо-Верде с населением 527 326 жителей.

Третьим идет Катар (3 115 889).

Напомним, что к чемпионату мира 2026 года уже пробились 42 сборные.

Сборные, которые квалифицировались на чемпионат мира 2026 года, с наименьшей численностью населения: