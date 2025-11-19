Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 13:29
Меньше 1 млн жителей... Кюрасао превзошла «достижение» Кабо-Верде

Кто входит в топ-10 стран-участниц ЧМ по наименьшему количеству населения?

Сборная Кюрасао уже попала в рекорды будущего чемпионата мира как команда, чья страна имеет наименьшую численность населения – 185 487 человек.

Второй самой маленькой страной-участницей является Кабо-Верде с населением 527 326 жителей.

Третьим идет Катар (3 115 889).

Напомним, что к чемпионату мира 2026 года уже пробились 42 сборные.

Сборные, которые квалифицировались на чемпионат мира 2026 года, с наименьшей численностью населения:

  • 185 487 – Кюрасао
  • 527 326 – Кабо-Верде
  • 3 115 889 – Катар
  • 3 384 688 – Уругвай
  • 3 848 160 – Хорватия
  • 4 571 189 – Панама
  • 5 251 899 – Новая Зеландия
  • 5 546 900 – Шотландия
  • 5 623 071 – Норвегия
  • 7 013 078 – Парагвай
По теме:
Винченцо МОНТЕЛЛА: «Этот матч вызывает у меня большую гордость»
Жеребьевка плей-офф к ЧМ-2026. Соперник Украины. Смотреть онлайн LIVE
Италия является одной из лучших сборных в истории отборочных раундов ЧМ
