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Кот-д'Ивуар
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Товарищеские матчи
10 июня 2025, 19:01 |
79
0

Канада – Кот-д'Ивуар. Canadian Shield. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча на товарищеском турнире 11 июня в 04:30 по Киеву

10 июня 2025, 19:01 |
79
0
Канада – Кот-д'Ивуар. Canadian Shield. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 11 июня состоится матч на товарищеском турнире Canadian Shield между сборными Канады и Кот'д-Ивуара.

Поединок состоится на стадионе Бимо Филд в Торонто, Канада. Время начала встречи – 04:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба коллектива уже успели провести по одной игре на этих соревнованиях. Канадцы 7 июня разобрались с Украиной 4:2, а ивуарийцы потерпели поражение от Новой Зеландии 0:1.

Канада – Кот-д'Ивуар. Canadian Shield. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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