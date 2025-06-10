Канада – Кот-д'Ивуар. Canadian Shield. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча на товарищеском турнире 11 июня в 04:30 по Киеву
В ночь на 11 июня состоится матч на товарищеском турнире Canadian Shield между сборными Канады и Кот'д-Ивуара.
Поединок состоится на стадионе Бимо Филд в Торонто, Канада. Время начала встречи – 04:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Оба коллектива уже успели провести по одной игре на этих соревнованиях. Канадцы 7 июня разобрались с Украиной 4:2, а ивуарийцы потерпели поражение от Новой Зеландии 0:1.
Канада – Кот-д'Ивуар. Canadian Shield. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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