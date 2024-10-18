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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
Испания
18 октября 2024, 16:21 |
1104
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»

Тренер мадридского Реала рассказал о состоянии лидера команды

18 октября 2024, 16:21 |
1104
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию перед матчем Ла Лиги против «Сельты». Тренер оценил состояние лидера команды Килиана Мбаппе:

«Он максимально использовал этот перерыв, чтобы улучшить свое состояние. Он вернулся совсем другим игроком. Я не собираюсь обсуждать все эти спекуляции. Мы можем поговорить о работе, которую проделали.

Футболисты сами решают, где они хотят провести свои выходные. Если они хотят отдохнуть, меня это устраивает. Я тоже съездил в Лондон и не спрашивал разрешения», – рассказал Анчелотти.

Матч 10 тура Ла Лиги «Сельта» – «Реал Мадрид» состоится 19 октября в 22:00. Гости не смогут рассчитывать в этой встрече на Давида Алабу и Дани Карвахаля.

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Карло Анчелотти Килиан Мбаппе Давид Алаба Дани Карвахаль
Микола Титюк Источник: ESPN
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