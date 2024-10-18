Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
Тренер мадридского Реала рассказал о состоянии лидера команды
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию перед матчем Ла Лиги против «Сельты». Тренер оценил состояние лидера команды Килиана Мбаппе:
«Он максимально использовал этот перерыв, чтобы улучшить свое состояние. Он вернулся совсем другим игроком. Я не собираюсь обсуждать все эти спекуляции. Мы можем поговорить о работе, которую проделали.
Футболисты сами решают, где они хотят провести свои выходные. Если они хотят отдохнуть, меня это устраивает. Я тоже съездил в Лондон и не спрашивал разрешения», – рассказал Анчелотти.
Матч 10 тура Ла Лиги «Сельта» – «Реал Мадрид» состоится 19 октября в 22:00. Гости не смогут рассчитывать в этой встрече на Давида Алабу и Дани Карвахаля.
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