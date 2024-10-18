Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию перед матчем Ла Лиги против «Сельты». Тренер оценил состояние лидера команды Килиана Мбаппе:

«Он максимально использовал этот перерыв, чтобы улучшить свое состояние. Он вернулся совсем другим игроком. Я не собираюсь обсуждать все эти спекуляции. Мы можем поговорить о работе, которую проделали.

Футболисты сами решают, где они хотят провести свои выходные. Если они хотят отдохнуть, меня это устраивает. Я тоже съездил в Лондон и не спрашивал разрешения», – рассказал Анчелотти.

Матч 10 тура Ла Лиги «Сельта» – «Реал Мадрид» состоится 19 октября в 22:00. Гости не смогут рассчитывать в этой встрече на Давида Алабу и Дани Карвахаля.