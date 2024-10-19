МЮ интересуется тренером Спортинга, придется конкурировать с Манчестер Сити

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает активно искать альтернативу Эрику тен Хагу из-за неудовлетворительных результатов клуба.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «красные дьяволы» заинтересованы в начале сотрудничества с Рубеном Аморимом, который ныне возглавляет португальский «Спортинг».

Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» придется побороться за тренера из «Манчестер Сити», которые видят в Амориме потенциальную альтернативу Хосепу Гвардиоле.

Сообщается, что португальский специалист не собирается принимать поспешных решений и хочет закончить сезон со «Спортингом».

Ранее тен Хаг заявил, что видит положительную динамику в игре «красных дьяволов».