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Англия
19 октября 2024, 12:38 | Обновлено 19 октября 2024, 12:49
202
0

МЮ интересуется тренером Спортинга, придется конкурировать с Манчестер Сити

Рубен Аморим попал на радары английских грандов

19 октября 2024, 12:38 | Обновлено 19 октября 2024, 12:49
202
0
МЮ интересуется тренером Спортинга, придется конкурировать с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает активно искать альтернативу Эрику тен Хагу из-за неудовлетворительных результатов клуба.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «красные дьяволы» заинтересованы в начале сотрудничества с Рубеном Аморимом, который ныне возглавляет португальский «Спортинг».

Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» придется побороться за тренера из «Манчестер Сити», которые видят в Амориме потенциальную альтернативу Хосепу Гвардиоле.

Сообщается, что португальский специалист не собирается принимать поспешных решений и хочет закончить сезон со «Спортингом».

Ранее тен Хаг заявил, что видит положительную динамику в игре «красных дьяволов».

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Спортинг Лиссабон Манчестер Сити
Олег Вахоцкий Источник
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