МЮ интересуется тренером Спортинга, придется конкурировать с Манчестер Сити
Рубен Аморим попал на радары английских грандов
Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает активно искать альтернативу Эрику тен Хагу из-за неудовлетворительных результатов клуба.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «красные дьяволы» заинтересованы в начале сотрудничества с Рубеном Аморимом, который ныне возглавляет португальский «Спортинг».
Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» придется побороться за тренера из «Манчестер Сити», которые видят в Амориме потенциальную альтернативу Хосепу Гвардиоле.
Сообщается, что португальский специалист не собирается принимать поспешных решений и хочет закончить сезон со «Спортингом».
Ранее тен Хаг заявил, что видит положительную динамику в игре «красных дьяволов».
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