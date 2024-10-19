Ипсвич Таун

19 октября на «Портмен Роуд» пройдет матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ипсвич

Команда долгое время оставалась завсегдатаем чуть ли не полулюбительских дивизионов Англии. Да, со славной историей, но таких в британском футболе хватает. Все изменилось в последние годы. В 2023-м году Киран Маккенна и его подопечные поднялись в Чемпионшип - и прошли его буквально транзитом, закончив на второй позиции. Таким образом, трактористы, которым сулили непростую борьбу за выживание, взяли второе кряду повышение в классе... И решили резко обновить состав, за лето подписав двенадцать новичков на более чем сотню миллионов. Понятно, что возникают проблемы с сыгранностью, тем более что опыта выступлений на таком уровне многим взять в коллективе неоткуда. С другой стороны, новичок АПЛ смотрится неплохо, и после поражений в стартовых турах Ливерпулю и Манчестер Сити выдал серию ничьих, в том числе и с такими непростыми соперниками, как Брайтон и Астон Вилла. И только перед Вест Хэмом капитулировали, сыграв 1:4.

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Эвертон

Клуб превратился в последнее время в борца за выживание. Причем и в 2023-м, и в 2024-м, помогала избежать понижения в классе ирискам работа Дайша. В прошлом сезоне даже отобранные очки за нарушения правил финансового фэйр-плей не стали роковым ударом - справились и набрали достаточно, чтобы не оказаться в Чемпионшипе. Но в сентябре Шон был под угрозой отставки. Мало того что его подопечные начали с 4-м поражений - при этом дважды они безвольно позволяли Борнмуту и Астон Вилле отыграться с 0:2 на победу. Впрочем, в крайних поединках синие ситуацию нормализировали: разделили очки с Лестером и Ньюкаслом и обыграли Кристал Пэлас.

Статистика личных встреч

У трактористов 3 победы и ничья в 4-х крайних поединках. Но они пришлись на первые годы этого века.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в хозяев. Но, кажется, гости из Ливерпуля и их менеджер достаточно опытны, чтобы не проиграть (коэффициент - 1,62).