Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ выиграл впервые за месяц, возвращение Миколенко, драма в матче новичков
Чемпионат Англии
Фулхэм
19.10.2024 17:00 – FT 1 : 3
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 октября 2024, 19:15 | Обновлено 19 октября 2024, 19:27
413
0

МЮ выиграл впервые за месяц, возвращение Миколенко, драма в матче новичков

Ярмолюк вышел во втором тайме, Миколенко отыграл весь матч

19 октября 2024, 19:15 | Обновлено 19 октября 2024, 19:27
413
0
МЮ выиграл впервые за месяц, возвращение Миколенко, драма в матче новичков
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед в матче чемпионата Англии сумел обыграть Брентфорд 2:1, отыгравшись после того, как соперник забил первым. МЮ выиграл впервые с 17 сентября.

В составе Брентфорда с 75-й минуты игровое время получил Егор Ярмолюк, который успел нанести один удар.

После травмы восстановился Виталий Миколенко, который отыграл весь матч Эвертона против Ипсвича. Ливерпульская команда выиграла 2:0 и с 8 очками отрывается от зоны вылета.

Среди других результатов отметим победу Астон Виллы, которая держится в топ-4 АПЛ, а также яркую победу Лестера над Саутгемптоном. В матче новичков сезона Лестер отыгрался с 0:2 и победил 3:2 с голом на 90+8 минуте.

Саутгемптон остается без побед в сезоне АПЛ.

Чемпионат Англии. 8-й тур

Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1
Голы: Гарначо, 47, Хойлунд, 52 – Пиннок, 45+5

Фулхэм – Астон Вилла 1:3
Голы: Хименес, 5 – Роджерс, 9, Уоткинс, 60, Диоп, 69 (в свои ворота)

Ньюкасл – Брайтон 0:1
Гол: Уэлбек, 35

Саутгемптон – Лестер 2:3
Голы: Арчер, 8, Арибо, 28 – Буананотте, 65, Варди, 74, Айю, 90+8

Ипсвич – Эвертон 0:2
Голы: Ндиайе, 17, Кин, 40

Турнирная таблица

По теме:
Зинченко вернулся в заявку Арсенала, Забарный выйдет в основе матча АПЛ
ВИДЕО. Футболист Вест Хэма спровоцировал потасовку в матче АПЛ
Крис САТТОН: «Челси не сможет доминировать над Ливерпулем»
Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Брентфорд Егор Ярмолюк Фулхэм Астон Вилла Ньюкасл Брайтон Саутгемптон Лестер Виталий Миколенко Эвертон
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Мудрика проблемы? Челси рискует потерять заработанные очки
Футбол | 19 октября 2024, 15:43 4
У Мудрика проблемы? Челси рискует потерять заработанные очки
У Мудрика проблемы? Челси рискует потерять заработанные очки

Лондонский клуб может быть наказан за огромные траты

Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Футбол | 19 октября 2024, 17:46 2
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко

Киевляне остаются лидерами УПЛ

Борнмут – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 19.10.2024, 18:41
Борнмут – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Футбол | 19.10.2024, 07:10
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Футбол | 19.10.2024, 18:10
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
19.10.2024, 07:54 24
Футбол
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
18.10.2024, 07:47 1
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
18.10.2024, 08:33
Бокс
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
18.10.2024, 17:15
Футбол
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
18.10.2024, 11:18 1
Футбол
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
18.10.2024, 09:52 8
Теннис
Два перелома. Боксер оценил свое поражение сокрушительным нокаутом
Два перелома. Боксер оценил свое поражение сокрушительным нокаутом
17.10.2024, 17:20 1
Бокс
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем