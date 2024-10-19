МЮ выиграл впервые за месяц, возвращение Миколенко, драма в матче новичков

Манчестер Юнайтед в матче чемпионата Англии сумел обыграть Брентфорд 2:1, отыгравшись после того, как соперник забил первым. МЮ выиграл впервые с 17 сентября.

В составе Брентфорда с 75-й минуты игровое время получил Егор Ярмолюк, который успел нанести один удар.

После травмы восстановился Виталий Миколенко, который отыграл весь матч Эвертона против Ипсвича. Ливерпульская команда выиграла 2:0 и с 8 очками отрывается от зоны вылета.

Среди других результатов отметим победу Астон Виллы, которая держится в топ-4 АПЛ, а также яркую победу Лестера над Саутгемптоном. В матче новичков сезона Лестер отыгрался с 0:2 и победил 3:2 с голом на 90+8 минуте.

Саутгемптон остается без побед в сезоне АПЛ.

Чемпионат Англии. 8-й тур

Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1

Голы: Гарначо, 47, Хойлунд, 52 – Пиннок, 45+5

Фулхэм – Астон Вилла 1:3

Голы: Хименес, 5 – Роджерс, 9, Уоткинс, 60, Диоп, 69 (в свои ворота)

Ньюкасл – Брайтон 0:1

Гол: Уэлбек, 35

Саутгемптон – Лестер 2:3

Голы: Арчер, 8, Арибо, 28 – Буананотте, 65, Варди, 74, Айю, 90+8

Ипсвич – Эвертон 0:2

Голы: Ндиайе, 17, Кин, 40

Турнирная таблица