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Саутгемптон
19.10.2024 17:00 – FT 2 : 3
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Англия
20 октября 2024, 02:25 | Обновлено 20 октября 2024, 02:40
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0

Саутгемптон – Лестер – 2:3. Камбэк от Лестера с 0:2. Видео голов и обзор

Победный гол был забит на 90+8-й минуте

20 октября 2024, 02:25 | Обновлено 20 октября 2024, 02:40
55
0
Саутгемптон – Лестер – 2:3. Камбэк от Лестера с 0:2. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19-го октября в Английской Премьер-лиге состоялся матч между «Саутгемптоном» и «Лестером».

Хозяева поля уже на 6-й минуте усилиями Кэмерона Арчера открыли счет. На 28-й минуте «Саутгемптон» уже вел 2:0, а голом отметился Джо Арибо.

Во втором тайме игроки «Лестера» вышли с совершенно другим настроем.

На 64-й минуте Факундо Буонанотте сократил отставание - 2:1. После этого игрок «Саутгемптона» Райан Фрейзер получил красную карточку за нарушение правил в своей штрафной площадке. Пенальти безупречно исполнил Джейми Варди - 2:2.

Джордан Аю установил окончательный счет на 90+8 минуте - 2:3.

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Айю (Лестер).
74’
ГОЛ ! С пенальти забил Джейми Варди (Лестер).
73’
Райан Фрейзер (Саутгемптон) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Буонанотте (Лестер).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Арибо (Саутгемптон).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Кэмерон Арчер (Саутгемптон).
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лестер Саутгемптон Джейми Варди видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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