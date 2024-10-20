Саутгемптон – Лестер – 2:3. Камбэк от Лестера с 0:2. Видео голов и обзор
Победный гол был забит на 90+8-й минуте
19-го октября в Английской Премьер-лиге состоялся матч между «Саутгемптоном» и «Лестером».
Хозяева поля уже на 6-й минуте усилиями Кэмерона Арчера открыли счет. На 28-й минуте «Саутгемптон» уже вел 2:0, а голом отметился Джо Арибо.
Во втором тайме игроки «Лестера» вышли с совершенно другим настроем.
На 64-й минуте Факундо Буонанотте сократил отставание - 2:1. После этого игрок «Саутгемптона» Райан Фрейзер получил красную карточку за нарушение правил в своей штрафной площадке. Пенальти безупречно исполнил Джейми Варди - 2:2.
Джордан Аю установил окончательный счет на 90+8 минуте - 2:3.
События матча
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