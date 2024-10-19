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  4. ЦУРИКОВ: «Мы не заслуживали поражения от Шахтера»
Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 13:13 |
135
0

ЦУРИКОВ: «Мы не заслуживали поражения от Шахтера»

Защитник «Колоса» – о поражении от «горняков»

19 октября 2024, 13:13 |
135
0
ЦУРИКОВ: «Мы не заслуживали поражения от Шахтера»
ФК Колос Ковалевка. Андрей Цуриков

18 октября 10-й тур в УПЛ открылся поединком «Колос» – «Шахтер», в котором хозяева уступили 0:1.

Один из лидеров «Колоса» Андрей Цуриков эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего хозяевам не хватило, чтобы добиться положительного результата.

«Мы знали, как будет играть «Шахтер», что в его составе есть исполнители, которые хорошо контролируют мяч и поэтому плотно действовали в среднем блоке, рассчитывая на быстрые контрвыпады. Этот план сработал, хозяева ни в чем не уступали чемпиону и, убежден, что, по крайней мере, ничью заслужили. К сожалению, уже не впервые подвела реализация, ведь не использовали несколько голевых моментов.

Пожалуй, это была наша лучшая игра в текущем сезоне и поэтому обидно, что мы не получили каких-то дивидендов. Ничего не остается, как тренироваться еще упорнее и надеюсь, что «Колос» упущенное наверстает», – рассказал Цуриков.

Сейчас ковалевцы занимают 13-е место в УПЛ, набрав 8 очков.

Ранее мы сообщали, что экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар объяснил, почему не засчитали гол ковалевцев в ворота «Шахтера» на 90+3-й минуте матча.

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Андрей Цуриков Колос Ковалевка Колос - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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