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Англия
19 октября 2024, 11:34 | Обновлено 19 октября 2024, 11:58
109
0

Уйти нельзя остаться. Гвардиола намекнул на свой уход из Ман Сити

Испанец дал очень пространный комментарий

19 октября 2024, 11:34 | Обновлено 19 октября 2024, 11:58
109
0
Уйти нельзя остаться. Гвардиола намекнул на свой уход из Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказал мнение о своем возможном преемнике во главе «горожан».

«Если меня спросят [кто должен стать следующим тренером], то выскажу свое мнение, но это не моя работа. Решение остается за клубом. Я бы сказал, что новый спортивный директор должен сделать выбор с того момента, как меня уже не будет», – заявил 53-летний Гвардиола.

Как известно, действующий контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Напомним, в конце текущего сезона в стане «горожан» пост спортивного директора покинет давний друг Жузепа – Чики Бегиристайн.

Ранее Жузеп Гвардиола вступил с эмоциональным заявлением по уходу спортивного директора «Ман Сити».

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: RMC Sport
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