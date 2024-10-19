Уйти нельзя остаться. Гвардиола намекнул на свой уход из Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказал мнение о своем возможном преемнике во главе «горожан».

«Если меня спросят [кто должен стать следующим тренером], то выскажу свое мнение, но это не моя работа. Решение остается за клубом. Я бы сказал, что новый спортивный директор должен сделать выбор с того момента, как меня уже не будет», – заявил 53-летний Гвардиола.

Как известно, действующий контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Напомним, в конце текущего сезона в стане «горожан» пост спортивного директора покинет давний друг Жузепа – Чики Бегиристайн.

Ранее Жузеп Гвардиола вступил с эмоциональным заявлением по уходу спортивного директора «Ман Сити».