Гвардиола вступил с эмоциональным заявлением по уходу спортдира Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дал оценку решению Чики Бегиристайна уйти с поста спортивного директора «горожан» по окончании нынешнего сезона.

«Часть меня уходит. Уходит друг, архитектор одной из лучших команд в истории «Барселоны» и того, что он сделал здесь… Я давно знал о его уходе и очень благодарен за его работу. Мне будет не хватать его за его уверенность, за баланс, который он мне дал. Когда дела шли не очень хорошо и я хотел все бросить, он всегда был рядом, Чики очень помог мне в Барселоне, помог и здесь. Клуб очень хорошо структурирован, сейчас нам нужно двигаться вперед», – заявил Гвардиола.

Бегиристайн занимал пост спортивного директора «Манчестер Сити» с 2012 года. Ранее он с 2003 по 2010 год работал на аналогичной должности в «Барселоне».

Ранее Гвардиола высказался о новом тренере сборной Англии Томасе Тухеле.