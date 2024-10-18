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  4. Гвардиола высказался о тренере сборной Англии. И вспомнил войну в Украине
Англия
18 октября 2024, 19:10 |
2396
5

Гвардиола высказался о тренере сборной Англии. И вспомнил войну в Украине

Наставник не считает, что сборную Англии должен тренировать только англичанин

18 октября 2024, 19:10 |
2396
5
Гвардиола высказался о тренере сборной Англии. И вспомнил войну в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола был вынужден отвечать на вопрос о новом тренере сборной Англии Томасе Тухеле. В Великобритании возник общественный резонанс из-за того, что наставником стал немец, а не англичанин.

«Томас стал тренером сборной Англии, я его поздравляю. Тренером сборной должен быть англичанин? Мы не определяем, где мы рождаемся. Решают мама и папа, а мы появляемся через 9 месяцев. Я не решал, что буду каталонцем, вы не решали стать англичанином. Ассоциация выбрала иностранного специалиста с большим списком достижений».

«Мы должны гордиться местом рождения, но мир такой большой, нужно быть открытым, а не думать, что ты лучше всех. Сейчас по всему миру происходят вещи, когда одни люди думают, что они лучше других. В Украине, в россии, в Израиле, в некоторых частях Африки люди решили, что они лучше других, кто родился в ином месте», – сказал Гвардиола.

Отметим, что Гвардиола назвал себя каталонцем, а не испанцем. Известно, что тренер поддерживает независимость региона.

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российско-украинская война Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Томас Тухель
Иван Зинченко Источник: BBC
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Комментарии 5
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yurchik553
Ще один сепар
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+1
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GloryUkraine
Схоже, що він тут не один хворий на голову сепар. Мінусуючі підтверджують мої слова.
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0
GloryUkraine
Дебіл. 
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-2
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