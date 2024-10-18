Гвардиола высказался о тренере сборной Англии. И вспомнил войну в Украине

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола был вынужден отвечать на вопрос о новом тренере сборной Англии Томасе Тухеле. В Великобритании возник общественный резонанс из-за того, что наставником стал немец, а не англичанин.

«Томас стал тренером сборной Англии, я его поздравляю. Тренером сборной должен быть англичанин? Мы не определяем, где мы рождаемся. Решают мама и папа, а мы появляемся через 9 месяцев. Я не решал, что буду каталонцем, вы не решали стать англичанином. Ассоциация выбрала иностранного специалиста с большим списком достижений».

«Мы должны гордиться местом рождения, но мир такой большой, нужно быть открытым, а не думать, что ты лучше всех. Сейчас по всему миру происходят вещи, когда одни люди думают, что они лучше других. В Украине, в россии, в Израиле, в некоторых частях Африки люди решили, что они лучше других, кто родился в ином месте», – сказал Гвардиола.

Отметим, что Гвардиола назвал себя каталонцем, а не испанцем. Известно, что тренер поддерживает независимость региона.