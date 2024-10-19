Ротань vs Долганский. Александрия и Ворскла огласили составы на матч УПЛ

В 13:00 в Александрии на стадионе «Ника» начнется матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между местной «Александрией» и «Ворсклой».

Главные тренеры команд – Руслан Ронтань и Сергей Долганский – определились со стартовыми составми на поединок.

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Козак, Мишнев, Безерра, Беляев, Филиппов.

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Гучек, Черноморец, Бацула, Челядин, Скляр, Хрипчук, Нестеренко, Кане, Иеде.

Как известно, «Александрия» в таблице УПЛ занимает 3-е место с 20 очками после 8 матчей. У «Ворсклы» 9 пунктов после 9 игр и 11-я позиция.