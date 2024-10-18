В десятом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 19 октября, в Житомире встретятся «Полесье» и «Левый Берег». Хозяева поля, которые сейчас ведут активную борьбу за первое место, будут играть против «Левого Берега», который в прошлом матче наконец-то смог взять очки и находится на 14 позиции в таблице.

Полесье

«Полесье» - пока одна из немногих команд на уровне с «Динамо», которая еще ни разу не проиграла в УПЛ. В 8 сыгранных матчах подопечные Имада Ашура одержали 6 побед и дважды разделили очки со своими соперниками (хотя в матчах с ЛНЗ и «Ингульцом» житомиряне имели хорошие шансы на победу). В случае виктории в следующей игре и осечки «Динамо» «Полесье» будет иметь хорошую возможность на время возглавить турнирную таблицу чемпионата.

В период международной паузы «Полесье» провело спарринг против «Вереса», завершившийся нулевой ничьей.

Отметим, что во время этой международной паузы, за национальную сборную Украины дебютировал футболист житомирской команды Александр Назаренко. Также в составе «сине-желтых» сыграл Алексей Гуцуляк, который получил травму и не сможет помочь «волкам» в ближайшем матче чемпионата.

Теперь «Полесье» будет принимать новичка элиты — «Левый Берег», немного улучшивший свою ситуацию, сыграв вничью в прошлом туре.

Левый Берег

О «Левом Береге» мало что можно сказать, ведь команда начала с серии из трех подряд поражений, а затем выдала две победы в матчах с «Черноморцем» (1:0) и «Вересом» (3:1). Но потом пошли лидеры, и «аистам» сложно было что-то противопоставить более сильным «Динамо», «Александрии» и «Кривбассу». Однако в предыдущем поединке подопечные Виталия Первака смогли впервые в истории выступлений в УПЛ сыграть вничью (против «Колоса») и впервые за полтора месяца наконец-то завоевали очки, немного улучшив настроение перед паузой.

А во время паузы «Левый Берег» тоже не отдыхал, а провел спарринг против перволигового «Металлиста 1925», который завершился результативной ничьей 2:2.

На очереди лидер чемпионата — житомирское «Полесье», которое сейчас находится на подъеме и имеет высокие шансы на положительный результат в предстоящем матче.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

И «Левый Берег», и «Полесье» заинтересованы в том, чтобы победить в этом туре. Ведь «волки» в случае неудачи «Динамо» смогут возглавить турнирную таблицу, а «аисты» - покинуть зону вылета. Поэтому данная игра будет стратегически важна для обоих коллективов. Учитывая, что «Полесье» являются хозяевами в этой игре, с большой долей вероятностью можно утверждать, что победит команда Ашура. Однако в футболе не бывает без неожиданностей, поэтому вряд ли игра против «Левого Берега» выйдет легкой прогулкой для «Полесья».

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Волынец, Смоляков, Чоботенко, Виалле, Михайличенко, Крушинский, Мустафаев, Таллес Коста, Леднев, Назаренко, Луифер

«Левый Берег»: Механив, Шаповал, Самар, Якимив, Соколов, Дедух, Приходько, Галас, Н. Когут, Синица, Сухоручко