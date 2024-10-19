Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Левый Берг – 0:0. Сенсация в Житомире. Видеообзор матча
Премьер-лига
Полесье
19.10.2024 18:00 – FT 0 : 0
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 21:02 |
117
0

Полесье – Левый Берг – 0:0. Сенсация в Житомире. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 10-го тура УПЛ

19 октября 2024, 21:02 |
117
0
Полесье – Левый Берг – 0:0. Сенсация в Житомире. Видеообзор матча
УПЛ

В субботу, 19 октября, состоялся матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Полесье» и «Левый Берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встретились на Центральном городском стадионе города Житомир. В матче была зафиксирована сухая ничью 0:0. Житомирский клуб впервые в сезоне УПЛ завершил матч без результативного удара.

УПЛ. 10-й тур, 19 октября.

Полесье – Левый Берг – 0:0

Видеообзор матча

По теме:
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Тренер Полесья раскритиковал команду: «Абсолютно неприемлемая игра»
Аисты тоже имеют зубы. Левый берег удержал ничью против Полесья в Житомире
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Левый Берег Киев Полесье - Левый Берег видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
Футбол | 19 октября 2024, 17:29 119
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби

Команда Шовковского победила в УПЛ перед визитом к «Роме» в Лиге Европе

Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Футбол | 19 октября 2024, 07:10 3
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?

Первое место рейтинга занял Андрес Иньеста

ФОТО. Красная карточка игроку Арсенала. Команда лидирует в АПЛ по удалениям
Футбол | 19.10.2024, 20:17
ФОТО. Красная карточка игроку Арсенала. Команда лидирует в АПЛ по удалениям
ФОТО. Красная карточка игроку Арсенала. Команда лидирует в АПЛ по удалениям
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Футбол | 19.10.2024, 18:10
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Футбол | 18.10.2024, 23:59
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 5
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
18.10.2024, 16:21 2
Футбол
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
18.10.2024, 07:47 1
Футбол
Перчатки, которые оставили вмятину на лице боксера, проверят в Британии
Перчатки, которые оставили вмятину на лице боксера, проверят в Британии
18.10.2024, 12:32
Бокс
«Если снова проиграет...» Фроч оценил будущее Фьюри после реванша с Усиком
«Если снова проиграет...» Фроч оценил будущее Фьюри после реванша с Усиком
18.10.2024, 13:58
Бокс
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
19.10.2024, 08:19
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
18.10.2024, 08:33
Бокс
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
18.10.2024, 17:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем