В субботу, 19 октября, состоялся матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Полесье» и «Левый Берег».

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Команды встретились на Центральном городском стадионе города Житомир. В матче была зафиксирована сухая ничью 0:0. Житомирский клуб впервые в сезоне УПЛ завершил матч без результативного удара.

УПЛ. 10-й тур, 19 октября.

Полесье – Левый Берг – 0:0

Видеообзор матча