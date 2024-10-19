19.10.2024 18:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига19 октября 2024, 21:02 |
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Полесье – Левый Берг – 0:0. Сенсация в Житомире. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 10-го тура УПЛ
19 октября 2024, 21:02 |
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В субботу, 19 октября, состоялся матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Полесье» и «Левый Берег».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встретились на Центральном городском стадионе города Житомир. В матче была зафиксирована сухая ничью 0:0. Житомирский клуб впервые в сезоне УПЛ завершил матч без результативного удара.
УПЛ. 10-й тур, 19 октября.
Полесье – Левый Берг – 0:0
Видеообзор матча
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