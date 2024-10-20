Имад АШУР: «Надеюсь, что после стагнации пойдет движение вперед»

Главный тренер житомирского «Полесье» Имад Ашур прокомментировал нулевую ничью своей команды в матче 10 тура УПЛ против «Левого берега».

- «Левый берег» в обороне сыграл очень дисциплинированно. Как планировали ее ломали, от своей атаки ожидали большего?

- Думаю, очевидно, что ожидания сегодня были больше, хотя мы не любим играть с этим словом. Есть определенные законы, правила игры в футбол, требования игры в футбол, они касаются пространства, которое соперник закрывает и того, что он нам предоставляет. Эти вещи мы должны понимать и принимать как то, что перекрывает наши желания так, как мы хотим, принимать решения, не оценив ситуации и т.д. В эти моменты мы будем страдать, потому что низкий, компактный блок (хотя мы знали, что так будет) мы не сможем раскрывать, если не будем искать пространство, которое нам освобождается. Скорее всего, это будет ширина и если мы не будем туда интенсивно доставлять мяч, если не будем готовиться к потере, если мы не растянем соперника за первые минуты 4, 5 или 6 раз, к тому же обязательно с обострением. Если мы будем исходить из мысли, что мы эти вещи неплохо делали, в какой-то момент улучшили и теперь это станет данью и будет работать дальше – будет реальность, из которой мы будем исходить с таким настроением. Сегодня речь идет не о результате, потому что в какие-то моменты мы могли забить и выиграть игру, да и «Левый берег» мог выиграть эту игру. Но настроение было бы очень схожим во всех случаях, потому что сегодня по игре нам еще точно есть над чем работать, о чем говорить. Неприятный сюрприз, но он не является чем-то неожиданным, потому что все равно возвращаемся к вопросу процесса формации, построения. Будут разные моменты, разные эпизоды и разные эмоции.

- Сегодня на позиции правого защитника в течение матча сыграли три футболиста. Вопрос правого защитника стоит остро, объясните эти вариации?

- У нас вообще остро стоял вопрос выбора состава на этот матч. Из-за определенного количества травмированных игроков, из-за паузы на матчи сборных, которая, конечно, является положительным для клуба, но также имеет и обратную сторону и определенные последствия. Так получилось, что у нас оказался травмирован Лукас Тейлор, Георги Майсурадзе вернулся с небольшим повреждением после сборной, из-за которого он и не доиграл там второй тайм. Вы видели раньше, что много раз справа играл Михайличенко, но если функционально был готов Смоляков. Однако Артем тоже отыграл достаточно сложную последнюю игру в сборной, также дорога домой во время войны не дает быть в лучших кондициях. Фактически одна проведенная тренировка заставляет нас делать такие кадровые изменения и искать какой-то вариант. Возможно, он будет далек от оптимального в обычной ситуации. Повторюсь: это не должно быть чем-то неожиданным. это 100 процентов. Мы понимали, что на этот матч будет применена ротация, но, по моему мнению, ротация – это возможность проявить себя с лучшей стороны для тех, кто, возможно, получает меньше игровой практики. Сказать, что сегодня можно кого-то выделить с отрицательной точки зрения? Я бы этого не делал. Мне кажется, сегодня мы считали, что в нашем лексиконе уже присутствует какое-то понятие «класса», но это очень опасно. С этим играть мы не имеем, я публично предупреждал, что мы не можем быть тщеславными. Или это произошло? Не знаем, сейчас совокупность причин и последствий, которые могли сегодня привести к такой игре. Мы должны их принять, проанализировать, сделать для себя выводы и принимать положительные моменты.

- Для единственного месседжа из всего сказанного. Настройка должна быть другой?

- Безусловно, потому что игра может не идти. Вы помните матч с ЛНЗ, когда мы тоже не выиграли. Но мы понимали, что со своей стороны, особенно во втором тайме, отдали все, что могли. Мы понимали, что не сильно будем довольны результатом, но по игре мы понимали, что шагнули вперед. Сегодня же – это момент стагнации, но это нормально для любого формируемого коллектива. Вообще в любом процессе развития моменты стагнации всегда будут и они самые важные. Сейчас их нужно уделить больше внимания и понять, почему в какой-то момент мы позволили себе, возможно, недооценку, недоигрывание в дуэлях или были отданы своим желаниям, а не потребностям игры и требованиям пространства. Надеюсь, что после процесса стагнации снова пойдет то желаемое движение вперед, которое мы хотим и которое мы хотим стабилизировать.