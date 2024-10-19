Аисты тоже имеют зубы. Левый берег удержал ничью против Полесья в Житомире

Лидеры текущего сезона украинской Премьер-лиги в десятом туре национального первенства довольно быстро отыграли свои противостояния. Последними из четверки лучших по состоянию на сейчас команд страны в бой брались футболисты житомирского «Полесья», для которых на этот раз был подготовлен домашний поединок с киевским «Левым берегом».

О команде Виталия Первака до сих пор есть смысл говорить в контексте статуса абсолютного дебютанта «элитного» дивизиона, но уже с учетом того, что «аисты» успели получить опыт игры против соперников высокого уровня, поэтому «волки» одним лишь своим высоким местом в турнирной таблице запугать бы гостей точно бы не смогли. Даже с учетом того, что «Левый берег» в последний раз побеждал еще до начала сентябрьской международной паузы, а здесь у нас уже октябрьская недавно подошла к концу.

Каждый новый матч для команды Виталия Первака - это большой вызов. Но играют «аисты» при любых условиях очень самоотверженно, за счет чего и привлекают к себе большое внимание болельщиков. На этот раз даже фанатам «Полесья» просто нечего было забросить в сторону команды гостей, которая выбрала тактику защитного футбола, но не просто отбивалась все время, а еще и успевала чужим воротам иногда угрожать.

Конечно, на позиции фаворита пары для «волков» это никак не влияло, поэтому и спрашивать у них о столь медленном первом тайме в контексте действий в нападении будут очень основательно тренеры. Один момент за 45 минут - и тот не завершился ударом, когда Луифер неплохо сбросил подачу штрафного с правого фланга от Леднева на дальнюю штангу, а Чоботенко в падении немного не успел. Ашур уже тогда демонстрировал недовольство игрой собственной команды, но плохие новости его еще ждали впереди.

Заключались они в том, что «Полесье» и второй тайм провело в плане атаки заметно слабее, чем в любом другом матче этого сезона. И снова мы говорили только об одном реальном голевом моменте, когда Михайличенко на 78 минуте уже видел мяч в сетке во время своего удара из центра штрафной в правый верхний угол, но Механив был против такого сценария.

А потом мы сталкиваемся с фактом того, что у гостей за то же время был не просто один голевой момент, а две полноценные возможности забить еще в самом начале тайма, но совсем немного не повезло с реализацией сначала Дедуху, а затем и Сидннею в пределах чужой штрафной. И никто не удивился, что «аисты» завершали матч у своих ворот, потому что для них эта ничья - большое достижение, тогда как для оппонентов, возможно, ключевая потеря.

В следующие выходные житомирское «Полесье» будет играть дома против ковалевского «Колоса», а киевский «Левый берег» будет принимать луганскую «Зарю».

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Виалле – 6,0, Пайшао – 5,5, Бристрич – б/о, Смоляков – б/о.

«Левый берег» (замены): Войцеховский – б/о, Приходько – б/о.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Полесье» – «Левый берег» - 0:0

Предупреждения: Крушинский, 64, Таллес Коста, 67, Сарапий, 69 – Спиваков, 4, Шаповал, 55

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Сарапий (Бристрич, 81), Чоботенко, Шастал (Виалле, 57) – Крушинский (Смоляков, 81), Кушниренко, Таллес Коста – Назаренко, Луифер (Пайшао, 57), Леднев.

«Левый берег»: Механов – Шаповал, Якимов, Семенов, Соколов – Дедух, Спиваков (Приходько, 80) – Сидней, Синица (Войцеховский, 80), И. Когут (Н. Когут, 66) – Сухоручко.

Арбитр: Александр Каленов (Львов).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 11 (4) – 7 (2)

Угловые: 4 – 3

Оффсайды: 2 – 1.

ПОЛЕСЬЕ - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C