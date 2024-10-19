В субботу, 19-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и киевский «Левый берег». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Команда Имада Ашура продолжает идти без поражений на старте сезона, но уже отстает от киевского «Динамо» на два очка. Впрочем, впереди у «волков» препятствие в виде представителя зоны вылета, а по совместительству еще и абсолютного дебютанта «элитного» первенства. «Левому берегу» очки даются и без того с большими трудностями, а тут еще и против явного фаворита предстоит в очередной раз сыграть.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Левый берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.