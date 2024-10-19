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Премьер-лига
Полесье
19.10.2024 18:00 - : -
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 00:14 |
20
0

Полесье – Левый берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2024, 00:14 |
20
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Полесье – Левый берег. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье

В субботу, 19-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и киевский «Левый берег». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Команда Имада Ашура продолжает идти без поражений на старте сезона, но уже отстает от киевского «Динамо» на два очка. Впрочем, впереди у «волков» препятствие в виде представителя зоны вылета, а по совместительству еще и абсолютного дебютанта «элитного» первенства. «Левому берегу» очки даются и без того с большими трудностями, а тут еще и против явного фаворита предстоит в очередной раз сыграть.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Левый берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
19 октября 2024 -
18:00
Левый Берег
Тотал больше 2,5 1.97 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Левый Берег Киев текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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