Варан получил должность в Комо – недавно француз завершил карьеру
Рафаэль Варан назначен членом совета директоров клуба
Французский защитник Рафаэль Варан недавно объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом француза был итальянский "Комо".
По сообщению клубной пресс-службы, Варан получил должность в руководстве – француз назначен членом совета директоров клуба.
«Недавно оставив профессиональный футбол, Рафаэль принесет свой опыт и лидерские качества в эту новую роль, начав следующую главу своей карьеры вне поля.
Варан будет сотрудничать с Осианом Робертсоном руководителем отдела развития «Комо» и руководителем образовательной программы Жюльет Болон, чтобы поддержать усилия клуба по развитию молодежи.
Его участие принесет пользу не только игрокам, но и более широкому сообществу по образовательным инициативам. Интегрируя академическую, лидерскую и профессиональную подготовку в молодежные программы, Варан стремится помочь молодым спортсменам подготовиться к жизни за пределами футбола», – говорится в заявлении.
Напомним, за свою карьеру Варан успел поиграть за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и другие клубы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевское дерби с интригой или все же без нее?
Рубен Аморим попал на радары английских грандов