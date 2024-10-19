Варан получил должность в Комо – недавно француз завершил карьеру

Французский защитник Рафаэль Варан недавно объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом француза был итальянский "Комо".

По сообщению клубной пресс-службы, Варан получил должность в руководстве – француз назначен членом совета директоров клуба.

«Недавно оставив профессиональный футбол, Рафаэль принесет свой опыт и лидерские качества в эту новую роль, начав следующую главу своей карьеры вне поля.

Варан будет сотрудничать с Осианом Робертсоном руководителем отдела развития «Комо» и руководителем образовательной программы Жюльет Болон, чтобы поддержать усилия клуба по развитию молодежи.

Его участие принесет пользу не только игрокам, но и более широкому сообществу по образовательным инициативам. Интегрируя академическую, лидерскую и профессиональную подготовку в молодежные программы, Варан стремится помочь молодым спортсменам подготовиться к жизни за пределами футбола», – говорится в заявлении.

Напомним, за свою карьеру Варан успел поиграть за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и другие клубы.