Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕМЕНЯК: «Минай попытается побороться за чемпионскую группу»
Украина. Первая лига
19 октября 2024, 13:00 | Обновлено 19 октября 2024, 13:11
46
0

РЕМЕНЯК: «Минай попытается побороться за чемпионскую группу»

Полузащитник закарпатского клуба уверен, что команде удастся выровнять результаты

19 октября 2024, 13:00 | Обновлено 19 октября 2024, 13:11
46
0
РЕМЕНЯК: «Минай попытается побороться за чемпионскую группу»
ФК Минай. Артур Ременяк

24-летний украинский полузащитник «Миная» Артур Ременяк рассказал, что клуб планирует бороться за возвращение в Премьер-лигу, даже несмотря на плохие результаты в Первой лиге.

«Минай попытается побороться за чемпионскую группу. Вся команда прилагает усилия, чтобы впоследствии бороться за возвращение в Премьер-лигу. Перед собой ставлю много личных задач: тренироваться, играть, прогрессировать и становиться сильнее каждый день. Нужно забивать голы и приносить пользу команде», - цитирует игрока сайт ПФЛ.

Артур Ременяк в текущем сезоне сыграл за «Минай» 8 матчей и забил 4 гола. Дублем Артур отметился в матче против «Агробизнеса», чем помог своей команде прервать безвыигрышную серию закарпатцев.

По теме:
ЦУРИКОВ: «Мы не заслуживали поражения от Шахтера»
Ротань vs Долганский. Александрия и Ворскла огласили составы на матч УПЛ
Олег ФЕДОР: «Рух должен диктовать условия игры Карпатам»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Артур Ременяк Минай
Олександр Сільченко Источник: ПФЛ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Футбол | 18 октября 2024, 23:59 3
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й

Арбитр матча между «Колосом» и «Шахтарем» обратился к помощи VAR

Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Футбол | 18 октября 2024, 17:15 0
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби

В новом туре будет матч между лидерами

Александрия – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 19.10.2024, 11:00
Александрия – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
Футбол | 18.10.2024, 16:21
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 19.10.2024, 13:26
Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Подпишут Мудрика и Погба? Почему Де Дзерби согласился работать в Марселе
Подпишут Мудрика и Погба? Почему Де Дзерби согласился работать в Марселе
17.10.2024, 11:40 13
Футбол
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
17.10.2024, 08:00 16
Футбол
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
19.10.2024, 07:54 21
Футбол
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
17.10.2024, 14:52 23
Футбол
Два перелома. Боксер оценил свое поражение сокрушительным нокаутом
Два перелома. Боксер оценил свое поражение сокрушительным нокаутом
17.10.2024, 17:20 1
Бокс
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
17.10.2024, 09:10 1
Бокс
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
18.10.2024, 22:05 19
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
17.10.2024, 17:20 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем