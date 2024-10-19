РЕМЕНЯК: «Минай попытается побороться за чемпионскую группу»
Полузащитник закарпатского клуба уверен, что команде удастся выровнять результаты
24-летний украинский полузащитник «Миная» Артур Ременяк рассказал, что клуб планирует бороться за возвращение в Премьер-лигу, даже несмотря на плохие результаты в Первой лиге.
«Минай попытается побороться за чемпионскую группу. Вся команда прилагает усилия, чтобы впоследствии бороться за возвращение в Премьер-лигу. Перед собой ставлю много личных задач: тренироваться, играть, прогрессировать и становиться сильнее каждый день. Нужно забивать голы и приносить пользу команде», - цитирует игрока сайт ПФЛ.
Артур Ременяк в текущем сезоне сыграл за «Минай» 8 матчей и забил 4 гола. Дублем Артур отметился в матче против «Агробизнеса», чем помог своей команде прервать безвыигрышную серию закарпатцев.
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