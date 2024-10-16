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Премьер-лига
Александрия
19.10.2024 13:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 октября 2024, 10:35 | Обновлено 16 октября 2024, 10:40
42
0

Александрия – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 октября в 13:00 состоится матч 10-го тура УПЛ

16 октября 2024, 10:35 | Обновлено 16 октября 2024, 10:40
42
0
Александрия – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 19 октября, в 13:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Ворскла».

Команды встретятся на стадионе «Ника» в Александрии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Александрия» занимает 3-е место, имея 20 очков после 8 игр. У «Ворсклы» 9 пунктов полсе 9 встреч и 9-я позиция.

Александрия – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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