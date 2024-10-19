Одноклубника Мудрика попросили покинуть клуб зимой

Футболиста лондонского «Челси» Чезаре Казадеи попросили покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Случилось это после личной встречи игрока и главного тренера Энцо Марески.

«Прошлый сезон был тяжелым. Я долго думал как лучше поступить со своей карьерой, но больше всего я хотел остаться здесь. У меня никогда не было мысли сменить команду. Но сейчас я не могу гордиться тем, что играю за «Челси».

Итальянский полузащитник прибыл в Лондон еще летом 2022 года после перехода из «Интера» за 15 млн евро. Однако стать игроком основной обоймы Чезаре так и не смог – за время пребывания в клубе сыграл только 13 матчей. Кроме того, футболиста дважды отправляли в аренду – сначала в «Рединг», потом в «Лестер».

Ранее стало известно, что Кристофер Нкунку недоволен своим положением в команде и хотел бы покинуть Челси.