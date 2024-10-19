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Англия
19 октября 2024, 11:32 |
341
0

Одноклубника Мудрика попросили покинуть клуб зимой

Челси больше не рассчитывает на Чезаре Казадеи

19 октября 2024, 11:32 |
341
0
Одноклубника Мудрика попросили покинуть клуб зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Футболиста лондонского «Челси» Чезаре Казадеи попросили покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Случилось это после личной встречи игрока и главного тренера Энцо Марески.

«Прошлый сезон был тяжелым. Я долго думал как лучше поступить со своей карьерой, но больше всего я хотел остаться здесь. У меня никогда не было мысли сменить команду. Но сейчас я не могу гордиться тем, что играю за «Челси».

Итальянский полузащитник прибыл в Лондон еще летом 2022 года после перехода из «Интера» за 15 млн евро. Однако стать игроком основной обоймы Чезаре так и не смог – за время пребывания в клубе сыграл только 13 матчей. Кроме того, футболиста дважды отправляли в аренду – сначала в «Рединг», потом в «Лестер».

Ранее стало известно, что Кристофер Нкунку недоволен своим положением в команде и хотел бы покинуть Челси.

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Челси Энцо Мареска Чезаре Казадеи
Микола Титюк Источник: The Mirror
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