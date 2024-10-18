Недоволен. Звездный одноклубник Мудрика готов покинуть Челси

Атакующему полузащитнику Кристоферу Нкунку пока не удалось пробиться в основной состав «Челси» в этом сезоне, и если его ситуация на «Стэмфорд Бридж» останется прежней, 26-летний игрок готов подать заявку на уход в 2025 году.

Француз прибыл в лондонский клуб прошлым летом в рамках сделки стоимостью 52 млн фунтов стерлингов с «РБ Лейпциг».

Однако травмы испортили первый сезон Нкунку в «Челси». В текущей кампании Кристофер уже забил семь мячей в 11 матчах за «синих», но главный тренер команды Энцо Мареска пока не всегда ему доверяет место в стартовом составе.

Пока итальянец решил выпускать на позицию нападающего Николаса Джексона, в результате чего Нкунку вышел в стартовом составе лишь в одном из семи первых матчей «Челси» в английской Премьер-лиге.

По данным Football Insider, это расстроило бывшую звезду «РБ Лейпциг», и источники сообщили изданию, что если ситуация с игроком не изменится, он готов покинуть «Стэмфорд Бридж» следующим летом.

Напомним, что за «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик.