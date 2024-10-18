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Англия
18 октября 2024, 14:09 | Обновлено 18 октября 2024, 14:24
486
0

Недоволен. Звездный одноклубник Мудрика готов покинуть Челси

Кристофер Нкунку недоволен своим положением в клубе

18 октября 2024, 14:09 | Обновлено 18 октября 2024, 14:24
486
0
Недоволен. Звездный одноклубник Мудрика готов покинуть Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Атакующему полузащитнику Кристоферу Нкунку пока не удалось пробиться в основной состав «Челси» в этом сезоне, и если его ситуация на «Стэмфорд Бридж» останется прежней, 26-летний игрок готов подать заявку на уход в 2025 году.

Француз прибыл в лондонский клуб прошлым летом в рамках сделки стоимостью 52 млн фунтов стерлингов с «РБ Лейпциг».

Однако травмы испортили первый сезон Нкунку в «Челси». В текущей кампании Кристофер уже забил семь мячей в 11 матчах за «синих», но главный тренер команды Энцо Мареска пока не всегда ему доверяет место в стартовом составе.

Пока итальянец решил выпускать на позицию нападающего Николаса Джексона, в результате чего Нкунку вышел в стартовом составе лишь в одном из семи первых матчей «Челси» в английской Премьер-лиге.

По данным Football Insider, это расстроило бывшую звезду «РБ Лейпциг», и источники сообщили изданию, что если ситуация с игроком не изменится, он готов покинуть «Стэмфорд Бридж» следующим летом.

Напомним, что за «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

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Челси Кристофер Нкунку трансферы АПЛ Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Павло Павленко Источник: Football Insider
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