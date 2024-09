Нкунку поделился своими мыслями после победного гола за Челси

Вечером 14 сентября состоялся матч 4-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Челси». Французский атакующий полузащитник аристократов Кристофер Нкунку забил победный гол в матче. После матча француз поделился впечатлениями от гола:

«Это был хороший пас от Джейдона. Я почувствовал, что у меня есть простор за спиной. Я развернулся, и мне немного повезло, потому что там было три защитника, но я смог забить. А празднование с воздушным шаром — это для моего сына. Ему нравятся воздушные шары, так что я просто продолжаю это делать».

Нкунку вышел на поле на замену вместо Николаса Джексона и забил гол с передачи Джейдона Санчо на 86-й минуте. 26-летний игрок отпраздновал забитый гол тем, что надул воздушный шарик.

В сезоне 2023/24 Нкунку провел за «Челси» в АПЛ 11 матчей, в которых забил 3 гола.

🗣️ Christopher Nkunku to Sky: "It was a good ball from Jadon. I felt I had the space behind me. I turned, and I was a bit lucky because there were three defenders, but I was able to score. And the balloon [celebration] is for my son. He likes balloons so I just keep doing it." pic.twitter.com/7cOZRZzgJr