Сандерленд сообщил, что переход Хендерсона под вопросом
Английский ветеран сейчас выступает за амстердамский Аякс
Главный тренер «Сандерленда» Регис Ле Брис сообщил, что возможный трансфер Джордана Хендерсона из Аякса в английский клуб может не состояться.
«Хендерсон остается очень важным в истории клуба, но пока официальных решений по его возвращению не было принято. Важно, чтобы клуб оценивал все варианты перед любыми трансферными решениями», — прокомментировал Ле Брис.
34-летний Джордан Хендерсон - воспитанник «Сандерленда». В 2008 году дебютировал за команду и сыграл в итоге 84 матча. В 2011 году Хендерсон был продан в «Ливерпуль» за 20 миллионов евро.
«Сандерленд» сейчас лидирует в Чемпионшипе. Планировалось, что игрок перейдет в клуб, если тот вернется в Премьер-лигу.
Sunderland boss Regis Le Bris provides Jordan Henderson transfer update 13 years after £20m departurehttps://t.co/W59Wb5lcPG— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 19, 2024
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