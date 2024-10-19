Сандерленд сообщил, что переход Хендерсона под вопросом

Главный тренер «Сандерленда» Регис Ле Брис сообщил, что возможный трансфер Джордана Хендерсона из Аякса в английский клуб может не состояться.

«Хендерсон остается очень важным в истории клуба, но пока официальных решений по его возвращению не было принято. Важно, чтобы клуб оценивал все варианты перед любыми трансферными решениями», — прокомментировал Ле Брис.

34-летний Джордан Хендерсон - воспитанник «Сандерленда». В 2008 году дебютировал за команду и сыграл в итоге 84 матча. В 2011 году Хендерсон был продан в «Ливерпуль» за 20 миллионов евро.

«Сандерленд» сейчас лидирует в Чемпионшипе. Планировалось, что игрок перейдет в клуб, если тот вернется в Премьер-лигу.