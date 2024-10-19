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Англия
19 октября 2024, 12:41 | Обновлено 19 октября 2024, 12:54
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0

Сандерленд сообщил, что переход Хендерсона под вопросом

Английский ветеран сейчас выступает за амстердамский Аякс

19 октября 2024, 12:41 | Обновлено 19 октября 2024, 12:54
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0
Сандерленд сообщил, что переход Хендерсона под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

Главный тренер «Сандерленда» Регис Ле Брис сообщил, что возможный трансфер Джордана Хендерсона из Аякса в английский клуб может не состояться.

«Хендерсон остается очень важным в истории клуба, но пока официальных решений по его возвращению не было принято. Важно, чтобы клуб оценивал все варианты перед любыми трансферными решениями», — прокомментировал Ле Брис.

34-летний Джордан Хендерсон - воспитанник «Сандерленда». В 2008 году дебютировал за команду и сыграл в итоге 84 матча. В 2011 году Хендерсон был продан в «Ливерпуль» за 20 миллионов евро.

«Сандерленд» сейчас лидирует в Чемпионшипе. Планировалось, что игрок перейдет в клуб, если тот вернется в Премьер-лигу.

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Джордан Хендерсон Чемпионшип Сандерленд чемпионат Англии по футболу трансферы Аякс
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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