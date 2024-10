Бремера успешно прооперировали. Игрок пропустит сезон

27-летний бразильский защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер успешно перенес операцию на крестообразной связке левого колена. Фотографию из больничной палаты опубликовал журналист Фабрицио Романо.

Бремер получил травму в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Лейпцига», где «Ювентус» победил со счетом 3:2.

Также сообщается, что Глейсону потребуется не менее 6 месяцев для восстановления.

В этом сезоне бразилец сыграл 8 матчей за «Ювентус».

