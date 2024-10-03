Бывший игрок «Карпат» и «Говерлы» Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua рассказал, оказался ли в психологической «яме» сегодняшний соперник «Динамо» в Лиге Европы – «Хоффенхайм» после поражения в последнем туре Бундеслиги от «Вердера», хотя был впереди – 3:0:

«Не думаю, прежде всего, это разные турниры. В «Хоффенхайме» уже все проанализировали и забыли об этой неприятности. Мне приходилось играть в Германии и там очень скрупулезно работают над допущенными ошибками и, думаю, что та неудача только добавит «Хоффенхайму» спортивной злости. А в том матче с «Вердером» просто произошел несчастный случай.

«Хоффенхайм» оказался в меньшинстве и не успел тактически перестроиться, хотя сопернику не откажешь в бойцовских качествах. Вот почему «Динамо» надо с максимальной требовательностью отнестись к сегодняшнему противостоянию. Тем более, что хозяева вряд ли считают киевлян фаворитами. Поэтому постараются действовать с позиции силы и разжиться очками. Ожидаю упорного противостояния, которое завершится вничью – 1:1.

Сейчас в Лиге Европы «Хоффенхайм» занимает 24 место с одним очком, а «Динамо» – 34, после разгрома на старте от «Лацио».

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