ШАРАН: «Динамо может одолеть Хоффенхайм благодаря порядку и дисциплине»

Бывший главный тренер «Закарпатья», «Карпат», «Александрии» и «Миная» Владимир Шаран высказал свои мысли относительно ожиданий от второго матча группового раунда Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» встретится на выезде с немецким «Хоффенхаймом».

– Хочется, чтобы хотя бы одна украинская команда в еврокубках нас наконец порадовала, – сказал специалист в комментарии Sport.ua. – «Шахтер» нас не будет радовать, наверное, еще долго, а вот на «Динамо» мы надеемся. Ведь столичный гранд сейчас показывает хороший футбол и я, как динамовец, всегда буду переживать за эту команду. Хотелось бы, чтобы «Динамо» получило положительный результат – и не ничьей, а именно победы. «Хофиенхайм» нам по зубам. Я видел эту команду в чемпионате Германии. Она атакующего плана, много забивает. Правда, при этом и много пропускает. Поэтому надо побеждать этого соперника, иначе для чего тогда выходить в Лигу Европы и ставить перед собой задачу выйти из группы? В игре с «Хоффенхаймом» нужно добывать три очка, даже несмотря на тот факт, что это выездной матч. Впрочем, у «Динамо», как и у других украинских команд и национальной сборной, уже не первый год все поединки проходят на выезде. Надеюсь, что в Германии будет победа. И чтобы в сегодняшней игре «Динамо» показало, что оно действительно является тем «Динамо», которое не раз заявляло о себе во весь голос в Европе. А еще хочется, чтобы не случилось такого, как в поединке с «Лацио».

– Немецкий футбол всегда отличается строгим соблюдением игровой дисциплины. Что может противопоставить «Хоффенхайму» команда Александра Шовковского?

– Конечно, присущая немцам дисциплина является в их игре первоочередным фактором. Однако не могу сказать, что это касается всех команд чемпионата Германии. Отдельно в этом плане идет, конечно же, национальная сборная этой страны, ведь там действительно высокая дисциплина. Это также касается таких команд, как «Бавария», «Байер». А вот о тех, кто немного ниже рангом, не могу сказать, что у них присутствует такая уж дисциплина. Поэтому в матче с «Хоффенхаймом» динамовцам в первую очередь нужно сыграть правильно в защите. Ведь если брать оборонительные действия нашей команды в уже упомянутой игре с «Лацио», то у нее были очень серьезные проблемы. Надеемся, что будет ротация центральных защитников. Возможно, уже сможет сыграть Попов, который некоторое время был в лазарете из-за травмы. Он будет играть рядом с Михавко, а на правом фланге обороны, скорее всего Караваев заменит Тымчика. Ведь Тымчик на атаку играет здорово, а вот в плане обороны этого не скажешь. А вообще у нас проблемы с крайними защитниками. Хотелось бы также, чтобы и среднее звено играло дисциплинированно. Мы можем победить немцев благодаря порядку и дисциплине. Верю в наш успех.

Ранее экс-игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Юрий Максимов сделал прогноз на сегодняшний поединок группового раунда Лиги Европы по футболу между немецким «Хоффенхаймом» и киевской командой.