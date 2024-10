Самая длинная беспроигрышная серия в истории Лиги чемпионов прервана

Среда в Лиге чемпионов преподнесла несколько сюрпризов. Один из них произошел в Бирмингеме. В Англии «Бавария», все еще непобедимая в этом сезоне, проиграла «Астон Вилле» со счетом 0:1.

Поражение мюнхенской команды настолько особенное, что войдет в историю. «Астон Вилла» – первая команда за более чем семь лет, победившая «Баварию» на групповом этапе Лиги чемпионов.

В последний раз «Бавария» проиграла 27 сентября 2017 года с «ПСЖ». Французы также выиграли дома во втором туре со счетом 3:0. Эдинсон Кавани, Неймар и Дани Алвес забили голы за парижан.

Интересно, что обе эти встречи объединяет Унаи Эмери. Испанец был тренером «ПСЖ» в 2017 году, а сейчас является наставником «Астон Виллы».

