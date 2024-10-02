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Лига Чемпионов
Астон Вилла
02.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
Бавария
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Лига чемпионов
02 октября 2024, 23:57 | Обновлено 03 октября 2024, 00:08
351
2

Бавария на выезде потерпела неожиданное поражение в ЛЧ от Астон Виллы

Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джон Дуран на 79-й минуте

02 октября 2024, 23:57 | Обновлено 03 октября 2024, 00:08
351
2
Бавария на выезде потерпела неожиданное поражение в ЛЧ от Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 октября в Бирмингеме состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов.

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Английская команда «Астон Вилла» дома нанесла неожиданное поражение немецкой «Баварии».

Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джон Дуран на 79-й минуте.

Астон Вилла набрала 6 очков из 6 и входит в группу лидеров ЛЧ, а у Баварии осталось 3 пункта.

Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября

22:00. Астон Вилла (Англия) – Бавария (Германия) – 1:0

Гол: Джон Дуран, 79

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Почему неожиданное. Компани еще в АПЛ Астон Вилле проигрывал
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+1
Первый Среди Равных
Німецькі позорники здулись при першій більш-менш серйозній команді, а так було легко з Загребом.
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