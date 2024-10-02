02.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
Лига чемпионов02 октября 2024, 23:57 | Обновлено 03 октября 2024, 00:08
351
2
Бавария на выезде потерпела неожиданное поражение в ЛЧ от Астон Виллы
Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джон Дуран на 79-й минуте
02 октября 2024, 23:57 | Обновлено 03 октября 2024, 00:08
351
2
Вечером 2 октября в Бирмингеме состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Английская команда «Астон Вилла» дома нанесла неожиданное поражение немецкой «Баварии».
Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джон Дуран на 79-й минуте.
Астон Вилла набрала 6 очков из 6 и входит в группу лидеров ЛЧ, а у Баварии осталось 3 пункта.
Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября
22:00. Астон Вилла (Англия) – Бавария (Германия) – 1:0
Гол: Джон Дуран, 79
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 02 октября 2024, 08:26 1
Мэдисон Киз не справилась с Ариной Соболенко
Бокс | 02 октября 2024, 08:15 0
Чжан ждет победы украинского чемпиона
Футзал | 02.10.2024, 22:15
Футбол | 02.10.2024, 23:59
Футбол | 02.10.2024, 21:12
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Почему неожиданное. Компани еще в АПЛ Астон Вилле проигрывал
Німецькі позорники здулись при першій більш-менш серйозній команді, а так було легко з Загребом.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.10.2024, 00:12 6
01.10.2024, 07:48
01.10.2024, 23:21 27
01.10.2024, 12:30 17
Футбол
01.10.2024, 06:23 40
01.10.2024, 07:15 3
01.10.2024, 00:32 2