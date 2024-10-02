Бавария на выезде потерпела неожиданное поражение в ЛЧ от Астон Виллы

Вечером 2 октября в Бирмингеме состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов.

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Английская команда «Астон Вилла» дома нанесла неожиданное поражение немецкой «Баварии».

Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джон Дуран на 79-й минуте.

Астон Вилла набрала 6 очков из 6 и входит в группу лидеров ЛЧ, а у Баварии осталось 3 пункта.

Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября

22:00. Астон Вилла (Англия) – Бавария (Германия) – 1:0

Гол: Джон Дуран, 79

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