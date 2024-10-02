2 октября на «Вилла Парк» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Астон Вилла» встретится с «Баварией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда продолжила в прошлом сезоне свой прогресс при Эмери. После 7-го места, которое испанец взял с ходу, и несмотря на долгое и достаточно успешное участие в Лиге конференций, виллане финишировали на 4-й позиции в АПЛ, оставив за спиной многих грандов и выиграв очное противостояние с Тоттенхэмом. Да и сейчас старт получился на внутренней арене хорошим, пусть даже Арсеналу Артеты проиграли без вариантов. Дебютный матч в Лиге чемпионов для представителя Бирмингема получился прекрасным: опытный Янг Бойз на выезде был разгромлен. Героем стал Тилеманс. Сначала именно бельгийский полузащитник открывал счет, а на 86-й минуте с его передачи Амаду Онана оформил итоговые 3:0 в пользу амбициозных гостей.

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Бавария

Клуб мог провалиться еще в позапрошлом сезоне. Но дортмундская Боруссия буквально преподнесла вечному сопернику серебряную салатницу роковой осечкой в последнем туре. Вот только из этого не смогли извлечь урок. Хотя явно пробовали, и не зря купили за рекордные 100 миллионов Кейна. Гарри, как и в Тоттенхэме, много забивал и раздавал, но, как и в Лондоне, остается без трофеев. Реакция менеджмента в Мюнхене на такое удивила: снова решили искать усиление в Англии, купив из середняков АПЛ Олисе и Пальинью, и даже тренером сделав Компани - при том, что его предыдущие подопечные, Бернли, без шансов вернулись в Чемпионшип. Прибавим уход Де Лигта и Мазрауи при сорванном переходе Та из Байера. Но получилось удачно стартовать. И только Байер свел поединок вничью, 1:1. В Лиге чемпионов немцы и вовсе унизили Динамо Загреб, оформив 9:2 с покером Кейна.

Статистика личных встреч

В 1982-м году именно немцев обыгрывали виллане, оформив таким образом свой главный успех - Кубок европейских чемпионов.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в немцев, но Эмери умеет готовить подопечных к таким матчам. Ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,7).