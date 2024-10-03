Вечером 2 октября в Бирмингеме состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английская команда «Астон Вилла» дома нанесла неожиданное поражение немецкой «Баварии» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джон Дуран на 79-й минуте после грубой ошибки Мануэля Нойера.

Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября

Астон Вилла (Англия) – Бавария (Германия) – 1:0

Гол: Джон Дуран, 79

Видео гола и обзор матча: