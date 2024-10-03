02.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
Лига чемпионов03 октября 2024, 01:10 |
284
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Астон Вилла – Бавария – 1:0. Где гулял Нойер? Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25
03 октября 2024, 01:10 |
284
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Вечером 2 октября в Бирмингеме состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
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Английская команда «Астон Вилла» дома нанесла неожиданное поражение немецкой «Баварии» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джон Дуран на 79-й минуте после грубой ошибки Мануэля Нойера.
Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября
Астон Вилла (Англия) – Бавария (Германия) – 1:0
Гол: Джон Дуран, 79
Видео гола и обзор матча:
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
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