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Лига Чемпионов
Астон Вилла
02.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 октября 2024, 01:10 |
284
0

Астон Вилла – Бавария – 1:0. Где гулял Нойер? Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

03 октября 2024, 01:10 |
284
0
Астон Вилла – Бавария – 1:0. Где гулял Нойер? Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 октября в Бирмингеме состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английская команда «Астон Вилла» дома нанесла неожиданное поражение немецкой «Баварии» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джон Дуран на 79-й минуте после грубой ошибки Мануэля Нойера.

Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября

Астон Вилла (Англия) – Бавария (Германия) – 1:0

Гол: Джон Дуран, 79

Видео гола и обзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
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Мануэль Нойер Астон Вилла Бавария Лига чемпионов видео голов и обзор Джон Дуран
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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