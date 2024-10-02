Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 2 октября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 2 октября видеотрансляции матчей 2-го тура Лиги чемпионов
Вечером 2 октября проходят поединки 2-го тура Лиги чемпионов.
Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.
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Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября
- 19:45. Жирона (Испания) – Фейенорд (Нидерланды) – 2:3
- 19:45. Шахтар (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:3
- 22:00. Астон Вилла (Англия) – Бавария (Германия)
- 22:00. Бенфика (Португалия) – Атлетико (Испания)
- 22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Монако (Франция)
- 22:00. Ливерпуль (Англия) – Болонья (Италия)
- 22:00. Лилль (Франция) – Реал Мадрид (Испания)
- 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Ювентус (Италия)
- 22:00. Штурм (Австрия) – Брюгге (Бельгия)
Видеотрансляции проводит видеосервис MEGOGO.
19:45. Жирона (Испания) – Фейенорд (Нидерланды)
19:45. Шахтар (Украина) – Аталанта (Италия)
22:00. Астон Вилла (Англия) – Бавария (Германия)
22:00. Бенфика (Португалия) – Атлетико (Испания)
22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Монако (Франция)
22:00. Ливерпуль (Англия) – Болонья (Италия)
22:00. Лилль (Франция) – Реал Мадрид (Испания)
22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Ювентус (Италия)
22:00. Штурм (Австрия) – Брюгге (Бельгия)
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