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Лига Чемпионов
Астон Вилла
02.10.2024 22:00 – перерыв 1 : 0
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
02 октября 2024, 22:05 | Обновлено 02 октября 2024, 22:48
476
0

Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 2 октября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 2 октября видеотрансляции матчей 2-го тура Лиги чемпионов

02 октября 2024, 22:05 | Обновлено 02 октября 2024, 22:48
476
0
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 2 октября. Смотреть онлайн LIVE
ФК Лилль

Вечером 2 октября проходят поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября

  • 19:45. Жирона (Испания) – Фейенорд (Нидерланды) – 2:3
  • 19:45. Шахтар (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:3
  • 22:00. Астон Вилла (Англия) – Бавария (Германия)
  • 22:00. Бенфика (Португалия) – Атлетико (Испания)
  • 22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Монако (Франция)
  • 22:00. Ливерпуль (Англия) – Болонья (Италия)
  • 22:00. Лилль (Франция) – Реал Мадрид (Испания)
  • 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Ювентус (Италия)
  • 22:00. Штурм (Австрия) – Брюгге (Бельгия)

Видеотрансляции проводит видеосервис MEGOGO.

19:45. Жирона (Испания) – Фейенорд (Нидерланды)

19:45. Шахтар (Украина) – Аталанта (Италия)

22:00. Астон Вилла (Англия) – Бавария (Германия)

22:00. Бенфика (Португалия) – Атлетико (Испания)

22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Монако (Франция)

22:00. Ливерпуль (Англия) – Болонья (Италия)

22:00. Лилль (Франция) – Реал Мадрид (Испания)

22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Ювентус (Италия)

22:00. Штурм (Австрия) – Брюгге (Бельгия)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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