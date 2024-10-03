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Лига Чемпионов
Динамо Загреб
02.10.2024 22:00 – FT 2 : 2
Монако
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Лига чемпионов
03 октября 2024, 01:34 | Обновлено 03 октября 2024, 01:40
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0

Динамо Загреб – Монако – 2:2. Они купались в болоте. Видео голов и обзор

Смотрите 2 октября видеотрансляции матчей 2-го тура Лиги чемпионов

03 октября 2024, 01:34 | Обновлено 03 октября 2024, 01:40
41
0
Динамо Загреб – Монако – 2:2. Они купались в болоте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо Загреб и Монако под сильным дождем разошлись миром в ЛЧ (2:2).

Гостей спас гол, который на 90-й минуте с пенальти забил Денис Закария.

Коуч хорватской команды Ненад Бьелица в конце игры за недисциплинированное поведение был удален с поля.

Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября

22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Монако (Франция) – 2:2

Голы: Сушич, 45+3, Батурина, 66 – Салису, 74, Закария, 90 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
Ненад Бьелица (Динамо Загреб) получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Закария (Монако).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Салису (Монако).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Батурина (Динамо Загреб).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Petar Sucic (Динамо Загреб).
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Монако Динамо Загреб пенальти удаление (красная карточка) Ненад Бьелица Лига чемпионов Денис Закария Мартин Батурина видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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