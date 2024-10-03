Динамо Загреб – Монако – 2:2. Они купались в болоте. Видео голов и обзор
Смотрите 2 октября видеотрансляции матчей 2-го тура Лиги чемпионов
Вечером 2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов.
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Динамо Загреб и Монако под сильным дождем разошлись миром в ЛЧ (2:2).
Гостей спас гол, который на 90-й минуте с пенальти забил Денис Закария.
Коуч хорватской команды Ненад Бьелица в конце игры за недисциплинированное поведение был удален с поля.
Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября
22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Монако (Франция) – 2:2
Голы: Сушич, 45+3, Батурина, 66 – Салису, 74, Закария, 90 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
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