Пенальти на 90-й минуте. Динамо Загреб и Монако разошлись миром в ЛЧ

Вечером 2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов.

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Динамо Загреб и Монако разошлись миром в ЛЧ.

Гостей спас гол, который в конце матча с пенальти забил Денис Закария.

Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября

22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Монако (Франция) – 2:2

Голы: Сушич, 45+3, Батурина, 66 – Салису, 74, Закария, 90 (пен)

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