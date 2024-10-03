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Лига Чемпионов
Динамо Загреб
02.10.2024 22:00 – FT 2 : 2
Монако
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Лига чемпионов
03 октября 2024, 00:07 | Обновлено 03 октября 2024, 00:13
102
0

Пенальти на 90-й минуте. Динамо Загреб и Монако разошлись миром в ЛЧ

Гостей спас гол, который в конце матча с пенальти забил Денис Закария

03 октября 2024, 00:07 | Обновлено 03 октября 2024, 00:13
102
0
Пенальти на 90-й минуте. Динамо Загреб и Монако разошлись миром в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов.

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Динамо Загреб и Монако разошлись миром в ЛЧ.

Гостей спас гол, который в конце матча с пенальти забил Денис Закария.

Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября

22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Монако (Франция) – 2:2

Голы: Сушич, 45+3, Батурина, 66 – Салису, 74, Закария, 90 (пен)

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Лига чемпионов Динамо Загреб Монако Денис Закария Мартин Батурина пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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