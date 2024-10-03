02.10.2024 22:00 – FT 2 : 2
Лига чемпионов03 октября 2024, 00:07 | Обновлено 03 октября 2024, 00:13
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Пенальти на 90-й минуте. Динамо Загреб и Монако разошлись миром в ЛЧ
Гостей спас гол, который в конце матча с пенальти забил Денис Закария
03 октября 2024, 00:07 | Обновлено 03 октября 2024, 00:13
102
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Вечером 2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов.
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Динамо Загреб и Монако разошлись миром в ЛЧ.
Гостей спас гол, который в конце матча с пенальти забил Денис Закария.
Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября
22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Монако (Франция) – 2:2
Голы: Сушич, 45+3, Батурина, 66 – Салису, 74, Закария, 90 (пен)
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