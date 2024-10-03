Компани пояснил, почему Бавария проиграла Астон Вилле в Лиге чемпионов

Вечером 2 октября в Бирмингеме состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25. Английская команда «Астон Вилла» дома нанесла неожиданное поражение немецкой «Баварии» со счетом 1:0.

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После завершения встречи главный тренер мюнхенцев Венсан Компани прокомментировал поражение подопечных:

«Мы проиграли, и нам нужно извлечь из этого уроки. Поражение не решает исход соревнования, поэтому нам нужно продолжать. Когда у нас есть мяч, мы опасны, но они сильная команда, и это нелегкое место. Это было неплохое выступление.

сли быть объективным, мы хорошо начали игру, у нас были хорошие первые 15 минут, но потом немного потеряли темп. Тем не менее, мы не позволили сопернику создать опасные моменты.

Во втором тайме игра была значительно лучше, мы контролировали ход матча, делали хорошие забегания вглубь и создали несколько отличных моментов, но не смогли их реализовать.

Поздравляю «Астон Виллу». Мы на этом не остановимся, извлечем уроки из сегодняшнего матча и пойдем дальше».

Хавбек Баварии Йозуа Киммих:

«Мы не сыграли в свою игру на 100%, допустили слишком много ошибок и не были так хороши. У нас было несколько моментов впереди, даже если не все было идеально. Даже если их было не так много, некоторые из них были явными моментами. Всегда трудно создавать моменты против соперника, который сидит глубоко в обороне. У нас был хороший шанс для Гнабри в первом тайме и еще один для Кейна в конце. Определенно были ситуации, которые могли привести к голам».

Победу над Баварией после матча прокомментировал и Унаи Эмери:

«Мы хотим быть последовательными, чтобы играть в ЛЧ регулярно. Мы играли очень хорошо, мы победили. Может быть, мы сможем попасть в топ-8.

Против таких команд очень важно быть сильными. Мартинес проделал потрясающую работу с потрясающими сейвами.

Дюран? Самый важный аспект — его отношение: он готов играть 90, 60, 30 минут. Он сосредоточен на каждой минуте, которую играет. Сегодня у нас было два очень хороших нападающих. Это фантастика для него и команды».

Видеообзор матча Астон Вилла – Бавария – 1:0