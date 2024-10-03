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Лига чемпионов
03 октября 2024, 00:35 | Обновлено 03 октября 2024, 00:52
783
3

Завершен 2-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: какое место у Шахтера?

Горняки имеют 1 очко из 6 возможных и занимает 27-е место среди 36 команд

03 октября 2024, 00:35 | Обновлено 03 октября 2024, 00:52
783
3
Завершен 2-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: какое место у Шахтера?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 октября завершился 2-й тур Лиги чемпионов.

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Донецкий Шахтер в Гельзенкирхене разгромно проиграл условно домашний матч против итальянской Аталанты (0:3).

Горняки имеют 1 очко из 6 возможных и занимают 27-е место среди 36 команд.

В число лидеров входят: Боруссия Д, Брест, Бенфика, Байер, Ливерпуль, Астон Вилла, Ювентус, набравшие по 6 очков.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала.

Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября

  • 19:45. Жирона (Испания) – Фейенорд (Нидерланды) – 2:3
  • 19:45. Шахтар (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:3
  • 22:00. Астон Вилла (Англия) – Бавария (Германия) – 1:0
  • 22:00. Бенфика (Португалия) – Атлетико (Испания) – 4:0
  • 22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Монако (Франция) – 2:2
  • 22:00. Ливерпуль (Англия) – Болонья (Италия) – 2:0
  • 22:00. Лилль (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0
  • 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Ювентус (Италия) – 2:3
  • 22:00. Штурм (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Александр Шевченко
Слабее крыс только Слован в этой ЛЧ. Поверьте мне, после восьми туров Слован на последнем месте будет, днонецкие будут на предпоследнем месте.
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