Завершен 2-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: какое место у Шахтера?

Вечером 2 октября завершился 2-й тур Лиги чемпионов.

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Донецкий Шахтер в Гельзенкирхене разгромно проиграл условно домашний матч против итальянской Аталанты (0:3).

Горняки имеют 1 очко из 6 возможных и занимают 27-е место среди 36 команд.

В число лидеров входят: Боруссия Д, Брест, Бенфика, Байер, Ливерпуль, Астон Вилла, Ювентус, набравшие по 6 очков.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала.

Лига чемпионов. 2-й тур, 2 октября

19:45. Жирона (Испания) – Фейенорд (Нидерланды) – 2:3

(Нидерланды) – 2:3 19:45. Шахтар (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:3

(Италия) – 0:3 22:00. Астон Вилла (Англия) – Бавария (Германия) – 1:0

(Англия) – Бавария (Германия) – 1:0 22:00. Бенфика (Португалия) – Атлетико (Испания) – 4:0

(Португалия) – Атлетико (Испания) – 4:0 22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Монако (Франция) – 2:2

22:00. Ливерпуль (Англия) – Болонья (Италия) – 2:0

(Англия) – Болонья (Италия) – 2:0 22:00. Лилль (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0

(Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Ювентус (Италия) – 2:3

(Италия) – 2:3 22:00. Штурм (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1

Турнирная таблица

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