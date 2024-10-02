Шахтер Донецк

Шахтер – Аталанта – 0:3. Фиаско в Гельзенкирхене. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25
2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).
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Поединок состоялся на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.
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Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября
Шахтер (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:3
Голы: Джимсити, 21, Лукман, 44, Белланова, 48
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Джімсіті, 21 мин.
ГОЛ! 0:2 Лукман, 44 мин.
ГОЛ! 0:3 Белланова, 48 мин.
События матча
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