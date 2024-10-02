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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
02.10.2024 19:45 – FT 0 : 3
Аталанта
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Лига чемпионов
02 октября 2024, 22:34 |
4377
8

Шахтер – Аталанта – 0:3. Фиаско в Гельзенкирхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

02 октября 2024, 22:34 |
4377
8
Шахтер – Аталанта – 0:3. Фиаско в Гельзенкирхене. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Шахтер (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Джимсити, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Джімсіті, 21 мин.

ГОЛ! 0:2 Лукман, 44 мин.

ГОЛ! 0:3 Белланова, 48 мин.

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Белланова (Аталанта).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Берат Джимсити (Аталанта).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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nicksaf
дуже добрий результат без переплат.
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+1
Saar
КротоПорно
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+1
mastorent
это фиаско братан) неповезло нефартануло)
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0
Harun Bakircioğlu
Гасперини о матче ШД с Болоньей: "Мы бы им точно забили на месте Болоньи". Мужик сказал, мужик сделал
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0
Перець
По ходу в цій лізі чемпіонів Шахтар на превеликий жаль чпокнуть всі команди з якими він гратиме
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0
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Fitness.sports
Пушича оставьте до матча с Динамо.
Коней на переправе не меняют.
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-2
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