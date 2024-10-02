Шахтер Донецк

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Шахтер (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Джимсити, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Джімсіті, 21 мин.

ГОЛ! 0:2 Лукман, 44 мин.

ГОЛ! 0:3 Белланова, 48 мин.