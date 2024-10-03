Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

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Поединок состоялся на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

После завершения встречи главный тренер горняков Марино Пушич провел пресс-конференцию:

– Смотрю в статистику: 0 ударов в створ. В матче с «Болоньей» был 1 удар на второй минуте, так что получается 178 минут вообще без ударов. По-моему, это слишком для команды, которая всегда позиционирует себя как атакующая. Итак, что с «Шахтером»?

– Статистика не дает целой картины. Конечно, если смотреть только на эту часть, это может быть так, но по сути это мне ни о чем не говорит. Также следует учитывать, сколько ты делаешь на поле и сколько раз создаешь перспективные ситуации, чтобы что-нибудь сделать. И я думаю, что не буду оглядываться на игру против «Болоньи», потому что мы тогда выступили довольно неплохо, сыграли вничью с тоже очень сильным соперником. Но сегодня был очень сложный поединок. Мы противостояли команде, которая для меня одна из лучших в Европе по особенностям игры. Это физически очень сильная и опытная команда. Однако я считаю, что в первые 20 минут у нас было несколько многообещающих ситуаций, чтобы сделать больше, чем смогли. Мне это ничего не говорит. Мы пытались забить. Нужно забивать, если хочешь выиграть. Но мы не смогли. Во втором тайме было гораздо больше лучших и перспективных ситуаций, чем в первом тайме, поэтому статистика не рассказывает историю игры. Я думаю, мы могли бы сделать больше в этих ситуациях, но не сделали.

– Мистер, как вы считаете, мог ли момент Конопли в начале второго тайма изменить течение игры?

– Да, точно мог, потому что это был хороший момент. Известно, что происходит с командой, когда забиваешь такому сильному сопернику – ты получаешь новую энергию. Опять же это игра и это лишь один гол. Но, к сожалению, заметна разница в уровне. Мы упустили свой шанс, через 30 секунд забили оппоненты. Они наказывают за каждую ситуацию, которую мы им разрешаем. Все могло измениться, это был для нас шанс, чтобы сменить игру, к сожалению, мы не забили.

– Гвардиола однажды сказал, что играть с «Атлантой» – это как пойти к стоматологу. У вас было такое же чувство в этот вечер? Ведь эта команда не дает вам много пространства, много территории, чтобы что-нибудь делать?

– Да, он абсолютно прав, ведь я сказал своей команде то же самое. И это действительно так. Надо знать, что очень сложно противостоять команде с такими потрясающими футболистами, их специфической манерой игры один в один, сильными физическими качествами. Мы действительно пробовали все: короткие атаки с некоторыми комбинациями, длинные атаки, создали несколько ситуаций. Я не могу ни в чем винить свою команду. Мы действительно попробовали все, но, как я уже сказал, есть разница в некоторых физических показателях, когда не можешь постоянно отвечать. Да, это был как визит к стоматологу. Против них очень тяжело играть. Не только мы почувствовали это в этот вечер. Можно вспомнить опыт Байера в финале Лиги Европы, даже Реал (Мадрид) испытывал с ними трудности в Суперкубке. Поэтому мы должны быть реалистами как команда, и мы таковы. В этот вечер мы попробовали все, мы тоже пытались играть. Во втором тайме мы неплохо работали с мячом, хорошо начали первые 20 минут первого тайма. Это было немного многовато для нас, нужно быть откровенными. Этот соперник был слишком большим и искусным для нас.

– После матча болельщики активно обсуждают, что команде необходимы срочные изменения, возможно, кадровые, учитывая последние результаты. Сегодня вы прибегли к таким изменениям?

– Да, играя против «Аталанты», мы знали, что если действовать как всегда, у тебя будет еще меньше шансов, поэтому пытались удивить их определенными действиями в полузащите. Мы пытались использовать свободное пространство по их последней линии. Как я говорил, это довольно хорошо срабатывало в течение первых 20 минут: было несколько перспективных эпизодов, но мы были недостаточно агрессивны, чтобы воспользоваться этими ситуациями. Следовательно, такова была идея в первом тайме. Во втором мы внесли определенные индивидуальные изменения и все еще пытались играть на том же уровне, возможно добавить еще отдельных футболистов, которые могут что-то сделать один в один. И все же, когда ты пропускаешь гол против такой команды по стандарту, отыграться очень тяжело. И, к сожалению, мы получили такой гол, хотя в первом тайме создавали перспективные ситуации несколько раз благодаря Марлону и Крыськиву. Поэтому идея была такова, и я считаю, что мы строили атаку, пытались играть. Повторюсь: очень тяжело играть против «Аталанты», так что мы сделали все в первом тайме, сделали все во втором тайме, но этого просто было недостаточно в случае с таким соперником.

– Как вы думаете, какое влияние на игру и вашу команду оказала атмосфера на стадионе в этот вечер? И предпочли бы вы позднее начало матча, чтобы, возможно, большее количество ваших болельщиков имело возможность быть здесь и поддержать команду?

– Смотрите, все знают ситуацию в нашей стране и что на самом деле мы всегда играем на почти пустых стадионах, поэтому это очень большая разница. И для нас играть перед множеством людей это действительно событие. Мне очень нравится. Это настоящий футбол – ты играешь для людей. И атмосфера была тоже очень хороша. Возможно, больше людей могло бы прийти позже вечером, такое может быть, но мы все равно очень довольны количеством зрителей на стадионе и благодарны за их поддержку.

Видеообзор матча: