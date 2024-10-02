Шахтер Донецк

В среду, 2 октября, состоится поединок 2 тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и итальянская «Аталанта». Игра пройдет в Гельзенкирхене (Германия) на поле стадиона «Арена Ауф Шальке», начало – в 19:45 по Киеву.

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В первом туре «Шахтер» мог, по прогнозам, завоевать три очка, но реальность посрамила многих экспертов – «Болонья», которая после прошлого сезона фактически строится заново, выглядела лучше «горняков» и только уверенная игра вратаря Ризныка позволила донецкой команде не пропустить, а самый распиаренный игрок клуба Георгий Судаков еще и не забил пенальти. В чемпионате «Шахтер» тоже не впечатляет, только благодаря невыигрышу «Руха» сохранив четвертую позицию, а в последнем туре потерял очки, сыграв вничью с «Вересом» (1:1). Также интересен тот факт, что не так давно «Шахтер» и «Аталанта» уже встречались в Лиге чемпионов (тогда за «богиню» играл Руслан Малиновский) и в матче, который обязательно нужно было выигрывать для выхода из группы, «горняки» позорно проиграли 0:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Аталанта» в украинской версии сайта.