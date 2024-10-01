Шахтер Донецк

Второго октября в немецком Гельзенкирхене на стадионе «Арена АуфШальке» чемпион Украины проведет поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». Начало матча – в 19.45 по киевскому времени.

Шахтер

В основной сетке Лиги чемпионов «горняки» стартовали поединком против еще одной итальянской команды – «Болоньи». Гостевой матч против «россоблу» завершился нулевой ничьей.

«Шахтер» имел возможность повести в счете уже в самом дебюте игры, однако Судаков не реализовал пенальти.

В дальнейшем инициативой больше владели хозяева. Они же и больше создали у чужих ворот. Но благодаря отменным действиям голкипера Ризныка «Шахтеру» удалось отстоять ничью.

В том поединке чемпион Украины потерял из-за травмы своего основного форварда Сикана: голкипер соперников разбил ему локтем лицо.

По возвращению в родные пенаты дончане провели два поединка в рамках УПЛ.

Сначала они разгромили «Оболонь» – 4:0. После того матча было много сказано о том, что, дескать, «горняки» окончательно преодолели стартовый кризис.

Однако по факту оказалось, что не преодолели. Накануне выезда на матч против «Аталанты» подопечные Пушича провели очередной поединок чемпионата Украины – против «Вереса». И потеряли очки: ничья 1:1.

Главная кадровая потеря «Шахтера» перед игрой с командой Гасперини – Сикан. Форварда не оказалось в заявке на игру.

Марино Пушич, главный тренер «Шахтера»:

– Каждая игра – отдельная история. Невозможно перенести что-либо из прошлого матча в следующий. Каждый поединок – это новая история и новый старт. Будем вновь противостоять сложному сопернику, который три месяца назад стал победителем прошлого сезона Лиги Европы. Поэтому ждем игры на самом высоком уровне, это топовый соперник. Должны показать максимум своих возможностей или даже больше, чтобы получить результат.

Аталанта

Команда из Бергамо в минувшем чемпионате Италии заняла четвертое место, дающее прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов. Кроме того, «Аталанта» заработала дополнительное право сыграть в главном континентальном турнире, став победителем минувшего сезона Лиги Европы. Тогда в финале бергамаски разбили непобедимый «Байер» – 3:0.

«Аталанта» первой из итальянских команд открывала новый сезон. Подопечные Гасперини сыграли в матче за Суперкубок против «Реала». И уступили 0:2.

Возможно, из-за того, что команда форсировала подготовку к игре против «Мадрида», ее старт в новом сезоне серии А не заладился.

В стартовых шести турах «Аталанта» набрала всего семь очков: две победы, ничья и сразу три поражения. На данный момент команда занимает лишь 12-е место в турнирной таблице.

Первый тур обновленной Лиги чемпионов «Аталанта» провела по схожему сценарию стартового поединка в ЛЧ «Шахтера». «Бергамаски» играли с «Арсеналом», и тоже сыграли в нулевую ничью. Более того, «Аталанта» имела шанс открыть счет, получив право на пенальти, но ей это сделать не удалось: отлично сыграл вратарь соперников.

Перед игрой против «Шахтера» в лазарете команды Гасперини достаточно пациентов. Вряд ли смогут выйти на поле Гин, Толои, Скальвини, Скамакка и Брешианини.

Джан-Пьеро Гасперини, главный тренер «Аталанты»:

– Мы говорили с Винченцо Итальяно – главным тренером «Болоньи» – об игре против «Шахтера», потому что тот поединок произвел на меня очень хорошее впечатление, хотя «Болонья» и заслужила победу. Мы будем играть на нейтральной территории в Германии, это будет нелегкий матч. По сравнению с тем, что было в предыдущей нашей встрече против «Шахтера» в 2019 году, то нашему сопернику не хватает некоторых важных талантов, это более молодая команда, но нам будет нелегко.

История противостояний

«Горняки» уже пересекались с «Аталантой» на евроарене. Было это пять лет назад. Тогда команды сыграли в одной группе Лиги чемпионов. Для «Аталанты» то было дебютное появление в главном континентальном турнире. Соперники обменялись гостевыми победами. Сначала победил «Шахтер» - 2:1 (в первом туре), а в последнем туре уже «Аталанта» добыла победу. Причем разгромную: 3:0. Как итог: «Аталанта» тогда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, а «Шахтер» завершил еврокубковый сезон.

Прогноз

Встретятся две совершенно разные по стилю игры команды, которые одинаково по разным причинам провалили старт сезона. Поэтому спрогнозировать исход противостояния достаточно сложно. Можно лишь повторить слова наставника «Аталанты» Гасперини: «будет нелегко». Причем нелегко будет обеим командам.

Игра «горняков» против «Болоньи» была достаточно осторожной и прямолинейной. Вряд ли что-то поменяется в этой связи и в игре против «Аталанты».

Однако нынешний соперник «Шахтера» выглядит сильнее, нежели его оппонент по первому туру ЛЧ. Поэтому максимум, на что может рассчитывать коллектив Пушича – это ничья.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Энрике, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Кевин, Эгиналду

«Аталанта»: Карнесекки, Джимсити, Коссуну, Колашинац, Дзаппакоста, Де Рон, Эдерсон, Руджери, Де Кетеларе, Лукман, Ретеги.