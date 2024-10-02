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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
02.10.2024 19:45 – FT 0 : 3
Аталанта
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Лига чемпионов
02 октября 2024, 21:39 | Обновлено 02 октября 2024, 23:05
3761
208

Снова потеряли очки с итальянцами. Шахтер безвольно уступил Аталанте

Донецкая команда разгромно проиграла, даже не пробив в створ ворот соперника

02 октября 2024, 21:39 | Обновлено 02 октября 2024, 23:05
3761
208
Снова потеряли очки с итальянцами. Шахтер безвольно уступил Аталанте
УЕФА

Донецкий «Шахтер» в 1-м туре Лиги чемпионов, как известно, сыграл в Италии с «Болоньей» вничью 0:0. Итоговый результат вряд ли удовлетворил «оранжево-черных», поэтому в поединке с еще один представителем Серии А – «Аталантой» – они должны были сыграть с еще большим желанием добиться положительного результата, лучшей самоотдачей и лучшей организацией своих действий, что стало бы основой для завоевания желаемых трех очков. Увы...

Забегая вперед, стоит сказать, что первый тайм подопечные Марино Пушича завершили с нулем ударов по воротам «Аталанты». Это было закономерно, так как они сыграли крайне беззубо в атаке. Нападения у них, будем откровенны, просто не было в полном понимании данного термина. Так – полумоменты, эпизоды и какие-то намеки.

Getty Images/Global Images Ukraine

Из игры команды полностью выпал Зубков. В полутонах себя проявляли Эгиналду, а также средняя линия «Шахтера» в лице Судакова, Марлона и Педро Энрике. Апогеем же невыразительной игры дончан были их действия в обороне. Грам, Матвиенко и Бондарь не выполняли свои оборонительные функции четко и убедительно, позволяя бергамаскам многое. Не все, впрочем, но достаточно для того, чтобы они чувствовали себя на подступах к штрафной «Шахтера», в самой штрафной и уже возле ворот уверенно и опасно.

Забила «Аталанта», по сути, с первого по-настоящему стоящего момента. Это был штрафной на 21-й минуте. Лукман со стандарта навесил точно на Джимшити, который эффектным ударом переиграл Ризныка. 0:1.

Getty Images/Global Images Ukraine

Пропустив, игроки «Шахтера», показалось, основательно утратили веры в свои силы, откатились назад и стали исключительно отбиваться, отбиваться и отбиваться. На 36-й минуте Лукман мог добавить к ассисту гол, но мяч после его удара пришелся в перекладину. «Шахтеру», признаться, повезло. Вскоре итальянцам удались еще две-три крайне неприятные атаки, с завершением которых у них, впрочем, не сложилось, что было также на руку дончанам. Зато на 44-й минуте даже Фортуна перестала благоволить игрокам «Шахтера». Лукман в касание из района 11-метровой отметки пробил точно мимо Ризныка после передачи Колашинаца. 0:2.

Второй тайм «Шахтер» начал с замены Грама на Коноплю, который на 47-й минуте простил «Аталанту», когда чудом не попал в дальний угол. Гол Ефима мог вернуть «горняков» в игру, но случилось противоположное. В ответной атаке бергамаски в третий раз пробили Ризныка. «Отличился» Педро Энрике, который в штрафной своей команды проявил дикую растерянность, позволив Белланове коршуном откликнуться на кросс от Дзаппакосты. 0:3.

Getty Images/Global Images Ukraine

Через три минуты Дзаппакоста мог стать автором гола, но его удар на себя приняла стойка ворот «Шахтера». Дончане в защите продолжали действовать из рук вон плохо, что было чревато продолжением неприятностей. На руку подопечным Пушича был лишь… счет на табло. Он для «Аталанты» был комфортным, приятным и однозначно способным уменьшать до минимума жажду развития успеха.

Тренерский штаб «Шахтера» попытался встряхнуть команду заменами. На свежих Коноплю, затем Траоре, Бондаренко и Кевина, позднее – Невертона, была возложена сложная миссия по реанимации игры всего коллектива. Они ее провалили, ведь пользу команде своим появлением на поле не принесли. Но в этом не была лишь их вина – «горняки» уже были морально подавлены и разбиты, посему способны были матч лишь доигрывать. И доиграли, потерпев неприятное крупное поражение.

Getty Images/Global Images Ukraine

У «Шахтера» имеется 1 очко из шести возможных и он располагается в группе команд, которая после основного раунда Лиги чемпионов прекратит борьбу в турнире. У «Аталанты» 4 очка и она пока в топ-8 турнирного пелотона. 23 октября «Шахтер» ждет гостевая игра с лондонским «Арсеналом», а «Аталанта» дома примет «Селтик».

Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур

«Шахтер» – «Аталанта» – 0:3

Голы: Джимшити, 21, Лукман, 44 , Белланова, 48

Предупреждение: Грам, 20 – Дзаньоло, 78, Эдерсон, 84

«Шахтер»: Ризнык – Матвиенко, Бондарь, Грам (Конопля, 46), Педро Энрике – Степаненко (Бондаренко, 63), Марлон Гомес (Кевин, 63) – Зубков (Невертон, 76), Судаков, Криськив – Эгиналду (Траоре, 63)

«Аталанта»: Корнесекки – Коссуна (Годфри, 83), Джимшити (Пашалич, 46), Колашинац – Белланова (Куадрадо, 46), Эдерсон, де Роон, Дзаппакоста – Самарджич, де Кетеларе (Дзаньоло, 60), Лукман (Ретеги, 60)

Арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)

«Арена Ауф Шальке» (Гельзенкирхен, Германия)

ШАХТЕР - АТАЛАНТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 208
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turist86
Ганьба!
Палкін, скільки коштує Судаков?
Клуби Серії А побачили його рівень у матчах з Болоньєю і Аталантою  
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+15
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u6464u
це жах а не футбол від цього Шахтаря,в  відборі не грають а імітують, третій гол взагалі таке враження що хлопці приїхали подивитись серіал, рахую що склад сильніший чим при Фонсеці , Йовичеву ,а грають набагато гірше, мабуть собака зарита в тренерському штабі.
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+12
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newo
Скоро лафа закінчиться, будуть прогобувати в кваліфікації ЛЧ усіляким ноунеймам
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+10
Показать Скрыть 4 ответа
FunnyCat_____
втратити очки?
Спорт Юа, серьезно? то есть ДК проиграло с крупным счетом, при 0-3, а шахтер просто потерял очки?
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+8
Показать Скрыть 5 ответов
Jaime_Lannister
Хоч би задля пристойності з центру поля парашутик запустили, щоб удар в площину воріт був ))) Але, певно, ніхто не доб'є )))
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+8
serhiy
Вітаю всіх вболівальників Шахтаря - в вас найкращий тренер і найсильніший клуб !!!
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+8
ПУМА
Кроти, не бачу вашої радості. Рахунок же 0:3 як і Динамо, а там ви раділи. Радійте й тут, ви ж любите бездарні ігри Шахтаря, раз від вас не видно ніякої критики в адрес тренера і керівництва
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+7
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Jaime_Lannister
Давайте Срну на тренера. Хочу продовження шоу ))))
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+7
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Владислав Рейский
Срамота.
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+7
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sania
Для особливо обдарованих - в матчі з Лаціо Динамо завдало 10 ударів 6 з яких в отвір. Думаю на таку статистику Шахтар вийде за сумою 2років
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+6
sania
Як би Кияни не зіграли б з німцями, але 0 ударів в отвір воріт за 190 хвилин в Єврокубках перевершити важко. Такі досягнення рідко кому підкорюються.
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+6
sania
Добре що був на роботі іне бачив цієї ганьби. Подивився повтор і .... нічого.Ні атаки , ні захисту, ні думки, ні честі.Це не Шахтар, а щось безхребетне і ніяке. Сумно. Перший удар в напрямку на 47 хвилині і 3й пропущений на 48.
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Балабольченко Ломпаченко
Пушич - лев матчу.
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+6
Boodya
Тепер цікаво, як будуть коментувати 0:3 такі акаунти як "отсосіті" "Юкрейн" "нова зеландія" і дмитро півторачка
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+6
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Airwolf77
Всралсяяя радной Шахтьор...
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+6
Frank Piter
Пушич, ты нас слышишь??? Пошел на..уй!!!
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+6
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FunnyCat_____
не слежу за шахтером, а как лавочник 15 миллионный из Палмейраса играет? там же говорили что бриллиант прям, который в Бразилии не рассмотрели 
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+5
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Болела
Діла йшли не те що х@@во, но ніззя сказать шо харашо (с)
Чи все ж таки можна сказать шо х@@во….
В цій ЛЧ багато зайвих команд, як для рівня ЛЧ.. Шахтар нажаль в цьому сезоні одна з них..
Але враховуючи результати в УПЛ, а особливо рівень гри, навряд чогось можна очікувати в іграх з такими суперниками як Аталанта..
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+5
8number
Проект Шахтьор нажаль закривається 
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+5
Darkness1984
Я так зрозумів з Арсеналом буде порно 
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+5
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