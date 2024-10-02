Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» в 1-м туре Лиги чемпионов, как известно, сыграл в Италии с «Болоньей» вничью 0:0. Итоговый результат вряд ли удовлетворил «оранжево-черных», поэтому в поединке с еще один представителем Серии А – «Аталантой» – они должны были сыграть с еще большим желанием добиться положительного результата, лучшей самоотдачей и лучшей организацией своих действий, что стало бы основой для завоевания желаемых трех очков. Увы...

Забегая вперед, стоит сказать, что первый тайм подопечные Марино Пушича завершили с нулем ударов по воротам «Аталанты». Это было закономерно, так как они сыграли крайне беззубо в атаке. Нападения у них, будем откровенны, просто не было в полном понимании данного термина. Так – полумоменты, эпизоды и какие-то намеки.

Getty Images/Global Images Ukraine

Из игры команды полностью выпал Зубков. В полутонах себя проявляли Эгиналду, а также средняя линия «Шахтера» в лице Судакова, Марлона и Педро Энрике. Апогеем же невыразительной игры дончан были их действия в обороне. Грам, Матвиенко и Бондарь не выполняли свои оборонительные функции четко и убедительно, позволяя бергамаскам многое. Не все, впрочем, но достаточно для того, чтобы они чувствовали себя на подступах к штрафной «Шахтера», в самой штрафной и уже возле ворот уверенно и опасно.

Забила «Аталанта», по сути, с первого по-настоящему стоящего момента. Это был штрафной на 21-й минуте. Лукман со стандарта навесил точно на Джимшити, который эффектным ударом переиграл Ризныка. 0:1.

Getty Images/Global Images Ukraine

Пропустив, игроки «Шахтера», показалось, основательно утратили веры в свои силы, откатились назад и стали исключительно отбиваться, отбиваться и отбиваться. На 36-й минуте Лукман мог добавить к ассисту гол, но мяч после его удара пришелся в перекладину. «Шахтеру», признаться, повезло. Вскоре итальянцам удались еще две-три крайне неприятные атаки, с завершением которых у них, впрочем, не сложилось, что было также на руку дончанам. Зато на 44-й минуте даже Фортуна перестала благоволить игрокам «Шахтера». Лукман в касание из района 11-метровой отметки пробил точно мимо Ризныка после передачи Колашинаца. 0:2.

Второй тайм «Шахтер» начал с замены Грама на Коноплю, который на 47-й минуте простил «Аталанту», когда чудом не попал в дальний угол. Гол Ефима мог вернуть «горняков» в игру, но случилось противоположное. В ответной атаке бергамаски в третий раз пробили Ризныка. «Отличился» Педро Энрике, который в штрафной своей команды проявил дикую растерянность, позволив Белланове коршуном откликнуться на кросс от Дзаппакосты. 0:3.

Getty Images/Global Images Ukraine

Через три минуты Дзаппакоста мог стать автором гола, но его удар на себя приняла стойка ворот «Шахтера». Дончане в защите продолжали действовать из рук вон плохо, что было чревато продолжением неприятностей. На руку подопечным Пушича был лишь… счет на табло. Он для «Аталанты» был комфортным, приятным и однозначно способным уменьшать до минимума жажду развития успеха.

Тренерский штаб «Шахтера» попытался встряхнуть команду заменами. На свежих Коноплю, затем Траоре, Бондаренко и Кевина, позднее – Невертона, была возложена сложная миссия по реанимации игры всего коллектива. Они ее провалили, ведь пользу команде своим появлением на поле не принесли. Но в этом не была лишь их вина – «горняки» уже были морально подавлены и разбиты, посему способны были матч лишь доигрывать. И доиграли, потерпев неприятное крупное поражение.

Getty Images/Global Images Ukraine

У «Шахтера» имеется 1 очко из шести возможных и он располагается в группе команд, которая после основного раунда Лиги чемпионов прекратит борьбу в турнире. У «Аталанты» 4 очка и она пока в топ-8 турнирного пелотона. 23 октября «Шахтер» ждет гостевая игра с лондонским «Арсеналом», а «Аталанта» дома примет «Селтик».

Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур

«Шахтер» – «Аталанта» – 0:3

Голы: Джимшити, 21, Лукман, 44 , Белланова, 48

Предупреждение: Грам, 20 – Дзаньоло, 78, Эдерсон, 84

«Шахтер»: Ризнык – Матвиенко, Бондарь, Грам (Конопля, 46), Педро Энрике – Степаненко (Бондаренко, 63), Марлон Гомес (Кевин, 63) – Зубков (Невертон, 76), Судаков, Криськив – Эгиналду (Траоре, 63)

«Аталанта»: Корнесекки – Коссуна (Годфри, 83), Джимшити (Пашалич, 46), Колашинац – Белланова (Куадрадо, 46), Эдерсон, де Роон, Дзаппакоста – Самарджич, де Кетеларе (Дзаньоло, 60), Лукман (Ретеги, 60)

Арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)

«Арена Ауф Шальке» (Гельзенкирхен, Германия)

ШАХТЕР - АТАЛАНТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА