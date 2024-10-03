«Доволен действиями команды». Дебютант ЛЧ из Шахтера – о матче с Аталантой

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

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Поединок состоялся на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

После завершения встречи дебютант ЛЧ в составе горняков Алаа Грам прокомментировал поражение:

– Алаа, состоялся твой дебют в Лиге чемпионов. Что для тебя означает этот момент и чувствуешь эмоции?



– Безусловно, Лига чемпионов – невероятный турнир, соревнование какого-то другого уровня, в хорошем смысле. И я очень рад дебютировать за «Шахтер» уже и в Лиге чемпионов, после того как дебютировал в национальном чемпионате. К сожалению, сегодня нам не удалось порадовать наших болельщиков победой, но я уверен, что мы сможем это сделать еще не раз уже в ближайшем будущем.

– Как прокомментируешь игру и оценишь свои действия?



– Затрудняюсь ответить, если честно. Это был довольно сложный матч. Могу заверить, что мы отдались на поле целиком, и я в том числе. Сам ход событий было достаточно сложным для нас, однако мы как коллектив, считаю, сумели неплохо отреагировать на эти события. Правда, кое-что подвела реализация.

– В чем причина пропущенных голов? И чего сегодня не хватило «Шахтеру»?



– Считаю, проблема состоит не в том, чтобы пропустить три мяча или больше или меньше, а в том, насколько агрессивными мы были. Думаю, нам немного не хватило агрессии именно в завершающей стадии. Однако, учитывая, как мы провели поединок в целом, я доволен действиями команды.

– Какие выводы следует сделать после этого матча и на чем сосредоточиться в предстоящих играх Лиги чемпионов?



– Конечно, пусть это банально, но очень важный аспект – продолжать тяжело работать. Как я уже отметил, поединок был отличным с нашей стороны – именно с точки зрения внедрения тренерских идей, замыслов нашей команды. Я уверен, что мы продемонстрировали сегодня на поле то, что хотел видеть главный тренер, и мы будем работать над тем, чтобы улучшить именно качество реализации наших идей на поле.

Видеообзор матча: