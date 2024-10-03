Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Доволен действиями команды». Дебютант ЛЧ из Шахтера – о матче с Аталантой
Лига чемпионов
03 октября 2024, 01:22 | Обновлено 03 октября 2024, 01:25
222
2

«Доволен действиями команды». Дебютант ЛЧ из Шахтера – о матче с Аталантой

Алаа Грам прокомментировал поражение горняков в игре 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

03 октября 2024, 01:22 | Обновлено 03 октября 2024, 01:25
222
2
«Доволен действиями команды». Дебютант ЛЧ из Шахтера – о матче с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ала Граам

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

После завершения встречи дебютант ЛЧ в составе горняков Алаа Грам прокомментировал поражение:

– Алаа, состоялся твой дебют в Лиге чемпионов. Что для тебя означает этот момент и чувствуешь эмоции?

– Безусловно, Лига чемпионов – невероятный турнир, соревнование какого-то другого уровня, в хорошем смысле. И я очень рад дебютировать за «Шахтер» уже и в Лиге чемпионов, после того как дебютировал в национальном чемпионате. К сожалению, сегодня нам не удалось порадовать наших болельщиков победой, но я уверен, что мы сможем это сделать еще не раз уже в ближайшем будущем.

– Как прокомментируешь игру и оценишь свои действия?

– Затрудняюсь ответить, если честно. Это был довольно сложный матч. Могу заверить, что мы отдались на поле целиком, и я в том числе. Сам ход событий было достаточно сложным для нас, однако мы как коллектив, считаю, сумели неплохо отреагировать на эти события. Правда, кое-что подвела реализация.

– В чем причина пропущенных голов? И чего сегодня не хватило «Шахтеру»?

– Считаю, проблема состоит не в том, чтобы пропустить три мяча или больше или меньше, а в том, насколько агрессивными мы были. Думаю, нам немного не хватило агрессии именно в завершающей стадии. Однако, учитывая, как мы провели поединок в целом, я доволен действиями команды.

– Какие выводы следует сделать после этого матча и на чем сосредоточиться в предстоящих играх Лиги чемпионов?

– Конечно, пусть это банально, но очень важный аспект – продолжать тяжело работать. Как я уже отметил, поединок был отличным с нашей стороны – именно с точки зрения внедрения тренерских идей, замыслов нашей команды. Я уверен, что мы продемонстрировали сегодня на поле то, что хотел видеть главный тренер, и мы будем работать над тем, чтобы улучшить именно качество реализации наших идей на поле.

Видеообзор матча:

По теме:
Ливерпуль – Болонья – 2:0. Фараон Салах покоряет ЛЧ. Видео голов и обзор
Динамо Загреб – Монако – 2:2. Они купались в болоте. Видео голов и обзор
Астон Вилла – Бавария – 1:0. Где гулял Нойер? Видео гола и обзор матча
Алаа Грам Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта Шахтер - Аталанта
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Футзал | 02 октября 2024, 19:59 29
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии

Наша команда не сумела переиграть пятикратных чемпионов мира

Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02 октября 2024, 20:20 24
Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов
Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов

Виктор Цыганков был заменен на 29-й минуте поединка Жироны и Фейеноорда

Не Реал и Барса. У Холанда есть неожиданный вариант для ухода из Ман Сити
Футбол | 03.10.2024, 01:43
Не Реал и Барса. У Холанда есть неожиданный вариант для ухода из Ман Сити
Не Реал и Барса. У Холанда есть неожиданный вариант для ухода из Ман Сити
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Футбол | 02.10.2024, 09:03
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Теннис | 02.10.2024, 08:26
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Olex
Може це був сарказм?
Ответить
0
Saar
"Задоволений діями команди". Це він про Аталанту?
"Я впевнений, ми продемонстрували на полі те, що хотів бачити головний тренер"🤣🤣🤣 What!?????🙄🙄
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Лучшее, что может...» Майк Тайсон назвал человека, который изменит бокс
«Лучшее, что может...» Майк Тайсон назвал человека, который изменит бокс
01.10.2024, 01:44 1
Бокс
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
01.10.2024, 07:15 3
Бокс
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
01.10.2024, 00:12 6
Бокс
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
01.10.2024, 11:49
Теннис
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
01.10.2024, 07:54 16
Футбол
Таблица Серии А. Где Рома с Довбиком после второй подряд победы?
Таблица Серии А. Где Рома с Довбиком после второй подряд победы?
01.10.2024, 07:48
Футбол
«Не вижу смысла». Экс-тренер сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
«Не вижу смысла». Экс-тренер сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
01.10.2024, 10:22 4
Футбол
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
02.10.2024, 07:18 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем