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  4. Марино ПУШИЧ: «Аталанта была слишком сильной для нас»
Лига чемпионов
02 октября 2024, 23:15 | Обновлено 02 октября 2024, 23:27
943
11

Марино ПУШИЧ: «Аталанта была слишком сильной для нас»

Главный тренер Шахтера прокомментировал поражение в матче 2-го тура ЛЧ

02 октября 2024, 23:15 | Обновлено 02 октября 2024, 23:27
943
11
Марино ПУШИЧ: «Аталанта была слишком сильной для нас»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал поражение в матче 2-го тура Лиги чемпионов против итальянской Аталанты (0:3):

«Неплохо играли во втором тайме, первые 20 минут первого тайма. Однако Аталанта была слишком сильной для нас.

Мы сделали определенные изменения после перерыва, пытались играть в наш футбол. Использовать игроков, которые хорошо играют 1 в 1. Но когда такая команда, как Аталанта, забивает гол, то отыграться очень непросто. Мы сделали все, что от нас зависело.

Атмосфера на стадионе? Может, если бы было больше украинских фанатов на трибунах, то это бы помогло. Все знают о ситуации в Украине. Но мы благодарны фанатам за поддержку».

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Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта Марино Пушич
Николай Степанов Источник: UA-Football
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Комментарии 11
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Mishgan2507
Це самий поганий Шахтар, який я коли-небудь бачив. Взагалі не зрозуміло во що вони грають
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+3
Fitness.sports
А Болонья нет? Погоди ещё не весь список
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+3
Pavel_i_CO
Напів-резерв Аталанти ...
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+2
Андрій Заліщук
Ви гівно, а не команда, жодної каплі совісті перед Україною, ЗСУ!
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+2
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avk2307
Чим довше він протримається в Шахтарі тим більше шансів у Динамо на Чемпіонство а у Шахтаря на прямий виліт з ЛЧ.
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+1
Iigor6583
Пушич, на вихід.....
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+1
Alex
С этим тренером и его амбициями после таких слов Шахтер в Европе ни чего не добьются. Команда играет от обороны и без прессинга. Можно не ехать на игру с такой тактикой 
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0
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