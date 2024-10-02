Марино ПУШИЧ: «Аталанта была слишком сильной для нас»

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал поражение в матче 2-го тура Лиги чемпионов против итальянской Аталанты (0:3):

«Неплохо играли во втором тайме, первые 20 минут первого тайма. Однако Аталанта была слишком сильной для нас.

Мы сделали определенные изменения после перерыва, пытались играть в наш футбол. Использовать игроков, которые хорошо играют 1 в 1. Но когда такая команда, как Аталанта, забивает гол, то отыграться очень непросто. Мы сделали все, что от нас зависело.

Атмосфера на стадионе? Может, если бы было больше украинских фанатов на трибунах, то это бы помогло. Все знают о ситуации в Украине. Но мы благодарны фанатам за поддержку».