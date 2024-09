Кто-то удивлен? Байер одолел Вольфсбург в матче на 7 голов, забив на 90+3-й

22 сентября состоялся матч 4-го тура АПЛ 2024/25 между командами Байер и Вольфсбург.

Поединок прошел на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Победу для подопечных Хаби Алонсо на 90+3-й минуте вырвал Виктор Бонифасе. Также у Байера отличились Флориан Вирц, Джонатан Та и Пьеро Инкапье.

У Вольфсбурга мячи оформили Себастиан Борнов и Маттиас Сванберг, а на 5-й минуте Норди Мукиеле забил автогол.

После 4 туров Байер занимает второе место с 9 очками. У лидера Баварии – 12 пунктов. 28 сентября команды Хаби Алонсо и Венсана Компани проведут очный поединок. Вольфсбург с 3 баллами занимает 13-ю позицию.

Бундеслига 2024/25. 4-й тур, 22 сентября

Байер – Вольфсбург – 4:3

Голы: Вирц, 14, Та, 32, Инкапье, 49, Бонифасе, 90+3 – Мукиеле, 5 (автогол), Борнов, 37, Сванберг, 45+1

Удаление: Герхардт, 88

