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Чемпионат Испании
Хетафе
23.02.2025 19:30 – FT 1 : 2
Бетис
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Испания
23 февраля 2025, 23:55 | Обновлено 24 февраля 2025, 01:28
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ВИДЕО. Удаление Антони, дубль Иско. Бетис на выезде переиграл Хетафе

Автором единственного гола для хозяев поля стал Борха Майораль.

23 февраля 2025, 23:55 | Обновлено 24 февраля 2025, 01:28
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0
ВИДЕО. Удаление Антони, дубль Иско. Бетис на выезде переиграл Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Бетис» одержал победу над «Хетафе» (2:1)

Победу клубу из Севильи принес дубль Иско. У хозяев отличился Борха Майораль.

В компенсированное время рефери удалил с поля двух игроков – красные карточки получили Антони из «Бетиса» и Домингуш Дуарте из «Хетафе».

«Бетис» набрал 35 очков и поднялся на 7-ю позицию. У «Хетафе» 30 баллов и 14-е место.

Чемпионат Испании. 25-й тур, 23 февраля

Хетафе – Бетис – 1:2

Голы: Майораль, 82 – Иско, 18, 77 (пен)

Удаления: Дуарте, 90+6 – Антони, 90+4

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +7
Домингуш Дуарте (Хетафе) получает красную карточку.
90’ +4
Антони (Бетис) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
77’
ГОЛ ! С пенальти забил Иско (Бетис).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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