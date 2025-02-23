ВИДЕО. Удаление Антони, дубль Иско. Бетис на выезде переиграл Хетафе

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Бетис» одержал победу над «Хетафе» (2:1)

Победу клубу из Севильи принес дубль Иско. У хозяев отличился Борха Майораль.

В компенсированное время рефери удалил с поля двух игроков – красные карточки получили Антони из «Бетиса» и Домингуш Дуарте из «Хетафе».

«Бетис» набрал 35 очков и поднялся на 7-ю позицию. У «Хетафе» 30 баллов и 14-е место.

Чемпионат Испании. 25-й тур, 23 февраля

Хетафе – Бетис – 1:2

Голы: Майораль, 82 – Иско, 18, 77 (пен)

Удаления: Дуарте, 90+6 – Антони, 90+4

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