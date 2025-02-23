ВИДЕО. Удаление Антони, дубль Иско. Бетис на выезде переиграл Хетафе
Автором единственного гола для хозяев поля стал Борха Майораль.
В матче 25-го тура чемпионата Испании «Бетис» одержал победу над «Хетафе» (2:1)
Победу клубу из Севильи принес дубль Иско. У хозяев отличился Борха Майораль.
В компенсированное время рефери удалил с поля двух игроков – красные карточки получили Антони из «Бетиса» и Домингуш Дуарте из «Хетафе».
«Бетис» набрал 35 очков и поднялся на 7-ю позицию. У «Хетафе» 30 баллов и 14-е место.
Чемпионат Испании. 25-й тур, 23 февраля
Хетафе – Бетис – 1:2
Голы: Майораль, 82 – Иско, 18, 77 (пен)
Удаления: Дуарте, 90+6 – Антони, 90+4
Видео голов и обзор матча
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