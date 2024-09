Одна против «нейтралок». На турнире в Сеуле определилась первая финалистка

На турнире серии WTA 500 в Сеуле (Южная Корея) завершился первый полуфинал, в котором отношения выяснили бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя (№17 WTA) и условная «нейтралка» Вероника Кудерметова (№44 WTA).

В двух сетах за 1 час 48 минут победила Хадда Майя.

WTA 500 Сеул. Полуфинал

Беатрис Хаддам Майя (Бразилия, 3) – Вероника Кудерметова – 6:4,

Как известно, в утренней программе субботы, 21 сентября, Хаддам Майя провела встречу 1/4 финала против Полины Кудерметовой и победила в двух сетах.

Во втором полуфинале турнира встретятся «нейтралки» Дарья Касаткина (№13 WTA) и Диана Шнайдер (№20 WTA), которая в четвертьфинале обыграла украинку Марту Костюк (№18 WTA).

