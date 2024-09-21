Не реализовала 4 сетбола. Костюк завершила борьбу в Сеуле

Украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) продолжила свои выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея).

В 1/4 финала украинка, имея 5-й номер посева, встретилась с 4-й ракеткой турнира Дианой Шнайдер (№20 WTA) и проиграла в двух сетах.

WTA 500 Сеул. 1/4 финала

Диана Шнайдер (4) – Марта Костюк (Украина, 5) – 7:6 (9:7), 6:3

На тай-брейке первой партии Костюк вела в счете 6:3, но не реализовала три сетбола подряд. При 7:6 Марта упустила еще один шанс забрать партию.

Это была 1-я встреча теннисисток.

В 1/2 финала победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№13 WTA), которая прошла четвертьфинал на отказе Эммы Радукану из Великобритании.