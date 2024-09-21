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WTA
21 сентября 2024, 10:34 | Обновлено 21 сентября 2024, 10:54
453
10

Не реализовала 4 сетбола. Костюк завершила борьбу в Сеуле

Марта не смогла выйти в полуфинал

21 сентября 2024, 10:34 | Обновлено 21 сентября 2024, 10:54
453
10
Не реализовала 4 сетбола. Костюк завершила борьбу в Сеуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) продолжила свои выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея).

В 1/4 финала украинка, имея 5-й номер посева, встретилась с 4-й ракеткой турнира Дианой Шнайдер (№20 WTA) и проиграла в двух сетах.

WTA 500 Сеул. 1/4 финала

Диана Шнайдер (4) – Марта Костюк (Украина, 5) – 7:6 (9:7), 6:3

На тай-брейке первой партии Костюк вела в счете 6:3, но не реализовала три сетбола подряд. При 7:6 Марта упустила еще один шанс забрать партию.

Это была 1-я встреча теннисисток.

В 1/2 финала победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№13 WTA), которая прошла четвертьфинал на отказе Эммы Радукану из Великобритании.

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WTA Сеул Марта Костюк Диана Шнайдер
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 10
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Nick.Grabowski
1. Відсутня подача ... як стабільний елемент (як зброя). Навіть друга. 
2. Відсутня технічна стабільність гри в умовах інтенсивності та протягом довгих розіграшів. Тобто суперниці просто генеруючи тиск + затягуючи розіграш - виграють його за рахунок помилок Марти.
3. Падає концентрація та розсудливість, коли Марта знаходиться у виграшній позиції.
4. Емоційно (принаймні візуально) Марта доволі пристойно виглядала.
Імхо, Марті потрібно піднімати рівень гри в плані ігрової стабільності (довгі розіграші під тиском) та технічної довершеності / варіативності.
Бо така кількість невимушених та проблем з подачею ... не дозволяє вигравати в суперниць середнього рівня. 
Потенціал + талант + цікавий стиль гри у Марти є .... а стабільності та якості нема. 
Це, імхо, помилки, нестача (пробіли) в тренувальному процесі. 
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+1
C.Пеклов
До психолога,при чому разом з Ястремською й Калініною...Ну неможливо на це дивитися без нервів.
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0
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Vlad Holl
41% першої подачі , проти 61% у свинки. 11 подвійних !!! Ти що , знущаєшся!? З цією Сандрою нічого не буде. Немає що і обговорювати.
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0
introvert
Виграла би тай-брейк - виграла б і матч. Знову пошуки зниклої подачі, знову незрозуміла розхлябаність на ключових очках. Знову перевага за грою, але не за рахунком. Марта в найгірших своїх проявах пофігізму.
З позитиву - Заневська ставить Марті атакувальну гру, і та моментами виходить в неї просто чудово. Додати в холоднокровності, і буде топ. Це про "гнати Заневську". До наших тенісисток стоїть черга з елітних тренерів-психологів? 
Залишається сподіватися, що переможниця турніру буде танцювати самбу, а не плясати бариню.
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-1
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paw
Треба дивитися правді в очі - Діана Шнайдер просто сильніша за Марту! Як мінімум - у цій конкретній партії! Подивіться, як вона агресивно та потужно грає! У 20 років - за останній рік - вона з третої сотні увірвалася до двадцятки і практично виносить з корту усіх суперниць! Не здивуюся, що самим найближчим часом вона увійде до топ-5, і стане з такою грою реально претендувати на "шолом"!
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-2
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