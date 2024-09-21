Не реализовала 4 сетбола. Костюк завершила борьбу в Сеуле
Марта не смогла выйти в полуфинал
Украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) продолжила свои выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея).
В 1/4 финала украинка, имея 5-й номер посева, встретилась с 4-й ракеткой турнира Дианой Шнайдер (№20 WTA) и проиграла в двух сетах.
WTA 500 Сеул. 1/4 финала
Диана Шнайдер (4) – Марта Костюк (Украина, 5) – 7:6 (9:7), 6:3
На тай-брейке первой партии Костюк вела в счете 6:3, но не реализовала три сетбола подряд. При 7:6 Марта упустила еще один шанс забрать партию.
Это была 1-я встреча теннисисток.
В 1/2 финала победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№13 WTA), которая прошла четвертьфинал на отказе Эммы Радукану из Великобритании.
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2. Відсутня технічна стабільність гри в умовах інтенсивності та протягом довгих розіграшів. Тобто суперниці просто генеруючи тиск + затягуючи розіграш - виграють його за рахунок помилок Марти.
3. Падає концентрація та розсудливість, коли Марта знаходиться у виграшній позиції.
4. Емоційно (принаймні візуально) Марта доволі пристойно виглядала.
Імхо, Марті потрібно піднімати рівень гри в плані ігрової стабільності (довгі розіграші під тиском) та технічної довершеності / варіативності.
Бо така кількість невимушених та проблем з подачею ... не дозволяє вигравати в суперниць середнього рівня.
Потенціал + талант + цікавий стиль гри у Марти є .... а стабільності та якості нема.
Це, імхо, помилки, нестача (пробіли) в тренувальному процесі.
З позитиву - Заневська ставить Марті атакувальну гру, і та моментами виходить в неї просто чудово. Додати в холоднокровності, і буде топ. Це про "гнати Заневську". До наших тенісисток стоїть черга з елітних тренерів-психологів?
Залишається сподіватися, що переможниця турніру буде танцювати самбу, а не плясати бариню.