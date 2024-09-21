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WTA
21 сентября 2024, 08:54 | Обновлено 21 сентября 2024, 09:05
304
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На турнире в Сеуле определилась возможная соперница Костюк по 1/2 финала

В топ-4 пробилась Дарья Касаткина в компании с Беатрис Хаддад Майя и Вероникой Кудерметовой

21 сентября 2024, 08:54 | Обновлено 21 сентября 2024, 09:05
304
0
На турнире в Сеуле определилась возможная соперница Костюк по 1/2 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

На турнире серии WTA 500 в Сеуле (Южная Корея) состоялись три четвертьфинальные встречи, в одной из которых стала известная вероятная соперница украинской теннисистки Марты Костюк по полуфиналу.

Условная «нейтралка» Дарья Касаткина (№13 WTA) вышла в 1/2 финала на отказе представительницы Великобритании Эммы Радукану (№70 WTA).

В полуфинале нижней части турнирной сетки Касаткина встретится с победительницей четвертьфинала Марта Костюк – Диана Шнайдер.

В других встречах 1/4 финала бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя (№17 WTA) добилась убедительной победы над еще одной условной «нейтралкой» Полиной Кудерметовой (№163 WTA).

И наконец болгарка Виктория Томова (№54 WTA) не сломила сопротивление Вероники Кудерметовой (№44 WTA) и проиграла в двух сетах.

WTA 500 Сеул. 1/4 финала

Полина Кудерметова – Беатрис Хаддам Майя (Бразилия, 3) – 2:6, 1:6

Виктория Томова (Болгария) – Вероника Кудерметова – 5:7, 3:6

Дарья Касаткина – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:1, отказ

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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