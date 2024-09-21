На турнире в Сеуле определилась возможная соперница Костюк по 1/2 финала
В топ-4 пробилась Дарья Касаткина в компании с Беатрис Хаддад Майя и Вероникой Кудерметовой
На турнире серии WTA 500 в Сеуле (Южная Корея) состоялись три четвертьфинальные встречи, в одной из которых стала известная вероятная соперница украинской теннисистки Марты Костюк по полуфиналу.
Условная «нейтралка» Дарья Касаткина (№13 WTA) вышла в 1/2 финала на отказе представительницы Великобритании Эммы Радукану (№70 WTA).
В полуфинале нижней части турнирной сетки Касаткина встретится с победительницей четвертьфинала Марта Костюк – Диана Шнайдер.
В других встречах 1/4 финала бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя (№17 WTA) добилась убедительной победы над еще одной условной «нейтралкой» Полиной Кудерметовой (№163 WTA).
И наконец болгарка Виктория Томова (№54 WTA) не сломила сопротивление Вероники Кудерметовой (№44 WTA) и проиграла в двух сетах.
WTA 500 Сеул. 1/4 финала
Полина Кудерметова – Беатрис Хаддам Майя (Бразилия, 3) – 2:6, 1:6
Виктория Томова (Болгария) – Вероника Кудерметова – 5:7, 3:6
Дарья Касаткина – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:1, отказ
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