Марта Костюк – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Сеуле
20 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.
В 1/4 финала 5-я сеяная украинка сразится против четвертого номера посева Дианы Шнайдер (№20 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 12:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
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