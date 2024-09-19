Марта Костюк – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

В 1/4 финала 5-я сеяная украинка сразится против четвертого номера посева Дианы Шнайдер (№20 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 12:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

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