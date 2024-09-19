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  4. Марта Костюк – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 сентября 2024, 14:30 |
321
0

Марта Костюк – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Сеуле

19 сентября 2024, 14:30 |
321
0
Марта Костюк – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

20 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

В 1/4 финала 5-я сеяная украинка сразится против четвертого номера посева Дианы Шнайдер (№20 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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